عرعرة النقب: مصرع طفلة إثر إصابتها بصعقة كهربائية

وطن: لقيت طفلة تبلغ من العمر 11 عاما، من عرعرة النقب، مصرعها صعقا بالكهرباء، مساء الجمعة.

وكانت الطفلة، قد تعرّضت لإصابة حرجة جدا، صعقا بالكهرباء، وجاء في التفاصيل، أن الطفلة وصلت مع ذويها، إلى عيادة طبية في البلدة، مساء الجمعة، بعد أن أُصيبت.

وقدّم طاقم طبي وصل للمكان، الإسعافات الأولية للطفلة، والتي اشتملت على عمليات إنعاش، ثمّ نقلها إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقي العلاج، فيما وُصفت إصابتها بالحرجة، غير أن محاولات الإبقاء على حياتها باءت بالفشل، ليُعلن عن وفاتها هناك.