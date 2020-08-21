فرنسا تسجل أكثر من 4586 إصابة جديدة بكورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة الفرنسية مساء اليوم "الجمعة"، أنها سجلت 4586 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ويمثل هذا الرقم انخفاضًا طفيفا مقارنة بالرقم الذي تم الإعلان عنه "الخميس" عند 4771، وهو أعلى مستوى منذ أوائل مايو.

وأضافت السلطات الصحية أن 4745 مريضاً مصابا بـ"COVID-19" يقيمون حالياً في المستشفى، بما في ذلك 379 مريضاً في وحدة العناية المركزة مقابل 380 في اليوم السابق.

وأفادت بأن عدد الوفيات ارتفع بـ23 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن إجمالي ضحايا كورونا وصل إلى 30503 منذ بداية الوباء