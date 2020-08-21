وزير مخابرات الاحتلال يحسم الجدل بشأن صفقة "إف 35" الأمريكية للإمارات

وطن: حسم وزير مخابرات الاحتلال إيلي كوهين، حقيقة موافقة حكومته على صفقة بيع مقاتلات "إف 35" الأمريكية للإمارات.

وقال كوهين في مقابلة مع القناة العبرية الـ"20" مساء يوم الجمعة، "نعارض أي تفوق نوعي لأي دولة في المنطقة، ونرفض بيع مقاتلات "إف 35" الأمريكية للإمارات، على خلفية اتفاق السلام بين بلاده والإمارات".

وذكر كوهين في الحوار أنه سبق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه نفى موافقة تل أبيب على إتمام هذه الصفقة بين الإمارات والولايات المتحدة، وأنه هو نفسه يعارض تلك الصفقة، مؤكدا أنه لا يوجد أحد يقبل بإتمام مثل هذه الصفقات النوعية.

وأفاد إيلي كوهين بأن اتفاق السلام الإسرائيلي مع الإمارات، والذي تم برعاية أمريكية، لا يشمل أي سلاح، قائلا: "ليس هناك أي بند خفي أو تفاق ضمني بهذا الشأن، وإنما معارضة إسرائيلية لبيع أي سلاح ينتهك تفوقنا النوعي في المنطقة".

وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال قد نشر مساء الأربعاء الماضي، بيانا مفصلا أكد فيه أن "اتفاق التطبيع مع الإمارات لا يشمل بيعها مقاتلات إف 35 أمريكية، ولا يتضمن أي صفقات عسكرية معها".