غانتس يهدد: حركة حماس ستتلقى ضربة قاسية جدا

وطن: قال وزير الحرب الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، بيني غانتس، اليوم الجمعة، إن حركة حماس ستتلقى ضربة قاسية جدا.

وقال غانتس خلال مشاركته في تقييم الوضع بعد استمرار القصف باتجاه مستوطنات الغلاف : "سنضرب حماس بقسوة. سنهاجم المهاجمين وسنضربهم".

وأفادت مصادر عبرية بأن رئيس الأركان بجيش الاحتلال، أفيف كوخافي، صادق على خطة استعداد الجبهة الجنوبية لكل السيناريوهات المحتملة.

بدورها، قالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية إنها ترفض "اتخاذ الاحتلال للأدوات السلمية، كالبالونات وغيرها، ذريعة لقصف مواقعها، مؤكدة أنها سترد على كل استهداف.