الغرفة المشتركة: لن نسمح للعدو باستمرار الحصار على شعبنا

وطن: أكدت الغرفة المشتركة للأجنحة العسكرية في قطاع غزة، أنها لن تسمح للعدو الإسرائيلي باستمرار الحصار الظالم على غزة.

وقالت الغرفة المشتركة في بيان لها، أن "من حق شعبنا التعبير بكل الوسائل المناسبة عن رفضه لهذا الحصار".

وأضافت "إننا لن نقبل باتخاذ العدو للأدوات السلمية -كالبالونات وغيرها- ذريعة لقصف مواقع المقاومة".

وبينت أن "المقاومة ردّت وسترد على كل استهداف من العدو لمواقعها أو أي عدوان على أبناء شعبنا."