وزيرة الصحة: 4 وفيات و457 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رام الله - وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تسجيل 4 حالات وفاة و457 إصابة جديدة بفيروس كورونا و540 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن حالات الوفاة سجلت في دورا جنوب الخليل وفي مدينة نابلس وفي جبل الزيتون ومخيم شعفاط بالقدس، وقد تم الإعلان عنها مساء أمس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (140)، محافظة نابلس (10)، محافظة بيت لحم (21) محافظة قلقيلية (11)، محافظة رام الله والبيرة (42)، محافظة أريحا والأغوار (64)، محافظة طولكرم (17)، محافظة سلفيت (1)، محافظة القدس (151) بينها 27 في الضواحي.

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (346)، محافظة طوباس (1)، محافظة جنين (1)، محافظة نابلس (38)، محافظة اريحا والأغوار (28)، محافظة قلقيلية (3)، محافظة سلفيت (3)، مدينة القدس (120).

وأوضحت وزيرة الصحة أن نسبة التعافي بلغت 62.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 36.8%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 25 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.