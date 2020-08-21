إصابات كورونا في الهند تقترب من 3 ملايين

وكالات - وطن: اقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند، اليوم الجمعة، من 3 ملايين إصابة بعد تسجيل نحو 69 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

فقد أظهرت بيانات صاردة عن وزارة الصحة الهندية، صدرت اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، خلال يوم بلغت 68,898 إصابة جديدة.

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الهند إلى 2.9 مليون، وفقال ما ذكرته وكالة رويترز.

وعلى صعيد الوفيات جراء كورونا، تم تسجيل 983 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الكلي لحالات الوفاة في البلاد إلى 54,849 حالة.

وكان الهند سجلت الخميس أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، معلنة عن أكثر من 69 ألف حالة جديدة في البلاد، كما سجلت 977 حالة وفاة.

والهند ثالث أعلى بلد في العالم من حيث عدد الإصابات بـفيروس كورونا، بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل.

يشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 5.57 مليون إصابة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 174 ألف حالة وفاة.

أما في البرازيل، فقد تم تسجيل 3.5 مليون إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد الوفيات 112 ألف حالة وفاة، بحسب مرصد جامعة جونز هوبكينز لوباء كوفيد-19.