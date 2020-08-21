أسماء سلامة تكتب لـوطن: مثلث برمودا ... فلسطينيا

في الوضع الفلسطيني الراهن ، ثلاثة محاور تشكل الخيوط الرئيسية التي تتحكم بالمشهد ، وإن لم تكن الوحيدة ، تتداخل بشكل كبير وقد ترسم معالم المستقبل القريب والبعيد على حد سواء .

المحور الأول السياسي طبعاً ،( داخليا وخارجيا ) ، قديمه المستمر...الاحتلال بكل ممارساته ، من هدم واعتقال وقصف وقتل واستيلاء ومصادرة ، ومستحدثه مسألة الضم التي يرددها الاحتلال باستمرار منذ فترة ، بين إقرار وتأجيل ، والتي استخدمت كمسبب لتوقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات ودولة الاحتلال .

مسألة التطبيع بين الإمارات على الصعيد الرسمي ليست مفاجئة ، فهناك العديد من المقدمات التي قادت إلى هذا الإعلان ، لا ننسى مشاركة الإمارات في سباق الدراجات الهوائية في القدس ،وحضورها لمؤتمر اعلان ترمب عن صفقة القرن بحضور نتنياهو والتصفيق لهما ... ولا الأخبار عن العلاقات الأخرى والتي كان آخرها وصول الطائرة الإماراتية إلى مطار دولة الاحتلال تحمل ( مساعدات طبية ) ، هل يمكن لهذا أن يحدث لولا النية المبيتة لإعلان رسمي للتطبيع ... وبالرغم من توقعاتنا لهذا الاعلان .. الا أننا أصبنا بالصدمة وخيبة الأمل ، كيف لا ودولة عربية كنا نعتبرها سندا .. قد طعنتنا في الظهر ، نحن أكثر شعب يعرف حقيقة الاحتلال فما زلنا مما يزيد عن سبعين عاما نعاني منه ، ولأننا متألمون نخشى أن ( تفرط المسبحة ) ..وتتبع دول عربية اخرى الإمارات وفي مقدمتها السودان .

ليست الامارات بحاجة لأن تستخدم القضية الفلسطينية وموضوع الضم تحديدا كسبب معلن قاد إلى التوقيع ، فالتوقيع حاصل بمعزل عن أي اعتبارات ذات علاقة بنا .. حيث أن العلاقة بين الأنظمة والولايات المتحدة وتوثيقها عبر التطبيع مع الاحتلال بات أهم من القضايا العربية على اختلافها ( فلسطين ، سوريا ، اليمن ، ليبيا ، العراق ... ) فالقائمة تطول ، ولسنا الهم العربي الوحيد ولكن وقوعنا تحت احتلال من توقع معهم الاتفاقيات ، ونعاني يوميا جراء هذا الاحتلال ، لذلك يصعب علينا تقبل ذلك ، بل ونرفضه بشدة لأنه في حقيقته تهميش لقضيتنا وتصفية لها ...ونحن طوال عقود نعوّل على الموقف العربي ( ماليا وسياسيا ) ، وإن كانت المواقف العربية مؤخرا لا تبشر بالخير ، ولا يبنى عليها . وربما كان أكبر هذه المواقف تخييبا للآمال ، هو رد الفعل العربي على نقل السفارة الأمريكية للقدس ، الذي يمكن اعتبار غض الطرف عنه اعترافا ضمنيا بسيادة الاحتلال على عاصمتنا ، ومباركة وجودها ، والاستعداد للتوقيع معها ، وأن المسألة هي مجرد مسألة وقت لا أكثر ولا أقل .. وتجدر الإشارة هنا إلى ضرورة الفصل بين الحكومات والأنظمة العربية وبين شعوبها ، حيث لا يمكننا أن نعاتب الشعوب على قرارات حكامها ، فالشعوب لها رؤية مختلفة تماما ، مازال الشعب الأردني يرفض التطبيع ، والشعب المصري ، وشعوب دول شمال أفريقيا واليمن و الجزيرة العربية ( الخليج ) وسوريا ولبنان والعراق والسودان ، ومازالت بلاد العرب أوطاننا .. علينا أن نتحلى بأقصى درجات الحذر من السخط على الشعوب لمجرد أن حكوماتها ضعفت وتخاذلت ، وبعض أبواقها يستغلون الإعلام للترويج لهذا التخاذل على أنه إنجاز وليس خيانة .

لم تأخذ الامارات العبرة من الاتفاقيات السابقة الموقعة مع الاحتلال ( مصر والأردن ) والتي لم تنجح لعقود في فرض التطبيع على شعوبها ... وبقيت اتفاقياتها حبرا على ورق .

لتكن الامارات صريحة في سبب اتفاقها وانه لحسابات أخرى غير كذبة خدمة القضية الفلسطينية كما يحاول البعض الترويج له ، هي تحالف قررت الامارات ان تعقده مع الشيطان ظنا منها أنها ستحصل على المنعة والقوة والقدرة على حماية نفسها من إيران، وأن تواجه تزايد الوجود التركي في المنطقة الذي يدعم بدوره حركات الاخوان المسلمين ، وما اشاعة وقف الضم إلا كذبة .. كذبها حليفها الجديد مباشرة .. ما يزيد من صعقتنا ورفضنا لاستخدام لقضيتنا كمبرر ، هو تلك الهجمة التي يشنها جيش الأبواق الالكتروني على الفلسطينيين .. وحقيقتهم انهم يحاولون التشويه لتبرير الخيانة ..

ما يحزن أكثر من تلك المواقف العربية ،المواقف الداخلية لدينا ، نطالب العرب بوحدة الصف والموقف ضد الاحتلال ، ودعم قضيتنا ، ونحن أنفسنا لسنا متفقين ... انقسامنا مازال على حاله ولا نسمع سوى استعداد هذا الطرف وترحيب هذا الطرف ، دون خطوات جدية وحقيقة على أرض الواقع . وعند كل أزمة ( والأزمات كثيرة ) تنطلق الدعوات للوحدة الوطنية والصف الفلسطيني للوقوف في وجه الأزمة ، وما تلبث أن هذه الدعوات أن تختفي بعد وقت قصير دون المضي خطوة واحدة في اتجاه تحقيق المصالحة .

ألم يحن الوقت لتوحيد فعلي للجبهة الداخلية؟؟ واصلاح البيت الداخلي بالمصالحة بين الأشقاء ، واجراء الانتخابات التي باتت حلما منشودا ؟؟ وتفعيل دور الدبلوماسية الفلسطينية التي اعتقد انها قصرت في تجنيد موقف عربي صلب ، كذلك الحراك الشبابي الذي يعزز التواصل مع الشعوب العربية وتوثيق الصلات معهم وترسيخ موقف ثابت ومنظم من قضيتنا ...

المحور الثاني ، وهو شديد الارتباط بالأول ، محور الاقتصاد ، الذي يتأثر مباشرة بالسياسة ويؤثر فيها أيضاً ، اقتصادنا المتهالك ، الذي كشفت أزمة فيروس كورونا ضعفه بشكل كبير وسريع ، الاقتصاد القائم على مجموع ما تتقاضاه خزينة الحكومة من الضرائب وأموال المقاصة والمساعدات العربية والدولية ، وكلها تضررت بالظروف الوبائية والسياسية ، أموال مقاصة نمتنع عن استلامها ، وأموال ضرائب لا يستطيع الجميع تأديتها ، مع استمرار المساعدات العربية والدولية ، وإن كانت العربية باتت مهددة بفعل التغييرات الحديثة على المواقف العربية التي نرفضها ( التطبيع مع الاحتلال ) ، بالتالي إمكانية توقف هذه المساعدات في أي وقت أو تقلصها على الأقل ، إلى جانب البطء الذي لحق بالعجلة الاقتصادية نتيجة للإغلاقات المتكررة تبعا للحالة الوبائية ، ومسألة الرواتب ، والخسائر الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد وبالتالي المواطن .. أمور تدفع المواطن إلى مزيد من القلق حول ما هو آت ، وإلى متى سيتمكن من الصمود ، الصمود اقتصاديا ، وسياسيا أيضاً ..

المحور الثالث الذي أثر بقوة وبشكل مفاجئ على الوضع العام في فلسطين ، هو أزمة كورونا ، التي مازالت تتحكم في حياتنا اليومية ، ننام ونصحو ونحن نفكر في أعداد الإصابات المتزايدة ، والوفيات أيضاً ، والأخبار التي يتم تناقلها عن إغلاقات قادمة ، وتمديد وتجديد لحالة الطوارئ التي بدأت منذ الخامس من شهر آذار الماضي ، وجدوى كافة الإجراءات التي اتبعتها الحكومة لمواجهة الفيروس والبروتوكولات المتبعة أيضاً ،، هل تسرعت الحكومة في أول إغلاق والذي كان مشددا ، وطويلا ، وبذلك تكون قد قفزت لآخر خطوة منذ البداية وبالتالي لم يتبق أمامها خيارات كثيرة وناجعة ؟؟ هل عدم تدرجها في الإغلاق ومن ثم تكراره لعدة مرات أفقده أهميته وبالتالي فعاليته .. لأنه وبكل اختصار ومباشرة ، منذ خمسة أشهر من اتباع ذات السياسة لم تحقق النتائج المرجوة منها ، بالعكس تماما ، منحنى الإصابات في تصاعد والوفيات أيضا ، ومزيد من التدهور على صعيد الحياة المعيشية للمواطنين ، وبالتالي الاقتصاد ، فإلى متى سنبقى نتبع نفس الآلية التي أثبتت فشلها ، ليس لأنها فاشلة بحد ذاتها ، بل لعدم اقتناع المواطن بضرورة الالتزام بها وتطبيقها ، فالمشكلة لدينا في الاقتناع والتطبيق ، وإذا بقي الحال على ما هو عليه ، لا فائدة مرجوة من استمرار إغلاق أو تشديد إجراءات .. ولابد من الانتقال إلى إجراءات جديدة تضمن لنا على الأقل دوران عجلة الاقتصاد ، حتى لا نمشي على مقولة ( موت وخربان بيوت ... ) إن جاز لنا التعبير .

ولا ننسى أمرين غاية في الأهمية ، واللذان كشفت عنهما هذه الأزمة بكل وضوح ، أولهما عدم كفاءة النظام الصحي لأي وباء أو كارثة ، وعجز مستشفياتنا وقلة كوادرنا الطبية ، وثانيهما النظام التعليمي الذي تعطل بسبب الوباء ومازلنا بين تكهنات قدرتنا على بدء عام دراسي جديد ..

محاور يرتبط كل منها بالاخر بشكل كبير ، إلى جانب محاور أخرى تساهم بدرجات متفاوتة فيما نعيشه من ضغوطات .. نحن بحاجة لخطط جذرية وفورية لتدارك الأمور لأننا بتنا ونحن على هذه الحال نسأل (على وين الدرب مودينا ) . لا نعرف إلى أين نذهب ... ولكننا على يقين ببقائنا على هذه الأرض ومؤمنون بعدالة قضيتنا وحقنا .