وفاة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية في السعودية جراء كورونا

وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل وفاة جديدة بسبب كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية في السعودية مما يرفع عدد الوفيات جراء الفيروس الى 220 حالة وفاة، وعدد الاصابات إلى 4875 إصابة بعد تسجيل 29 في أمريكا، و1851 حالة تعافي في صفوف جالياتنا في العالم.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الاجلاء، بوصول دفعة جديدة من "الأحباب" العائدين من تركيا، ووصول "الأحباب" الذين كانوا عالقين في بنغلادش منذ بداية الجائحة إلى أرض الوطن اليوم الخميس.

كما افادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية، للمواطن سامي أحمد حسين الطويل (61 عاماً) بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية إلى 69 حالة.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية بتسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كل من "ميتشغن" و"دالاس" و"اوهايو" و"الينوي". ليرتفع عدد الإصابات إلى 2743 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة اليوم في صفوف الجالية ليبقى العدد 72 حالة.