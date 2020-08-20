اصابة شاب من كفر قدوم بانفجار جسم مشبوه



وطن: اصيب شاب ٣٠ عاما بجروح جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات جيش الاحتلال في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية .

وافاد منسق المقاومة الشعبية في البلدة مراد شتيوي بان عائلة الشاب كانت تتجول قرب منزل قيد الانشاء حين لاحظت جسم مشبوه في المكان ،مشيرا الى ان العائلة استدعت الشاب الذي اقترب من الجسم قبل ان ينفجر ويصيبه في يده وعينه.

ولفت اشتيوي الى ان جيش الاحتلال تواجد في نفس المكان الذي وجد في جسمين متشابهين انفجر احدهما واصاب الشاب بينما انفجر الاخر عن بعد بعد القاء الحجارة باتجاهه.

وطالب شتيوي منظمات حقوق الانسان والصليب الاحمر فتح تحقيق في هذه الجريمة التي كادت ان تودي بحياة اطفال تواجدوا في المنطقة التي يستخدمها جيش الاحتلال عادة في قمع مسيرتي الجمعة والسبت.