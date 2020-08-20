اتحاد نقابات عمال فلسطين يدين قيام صاحب عمل بتعذيب عاملاً لدية بصورة وحشية في طولكرم

وطن: أدان "شاهر سعد" أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، قيام أحد أرباب العمل في مدينة طولكرم بتصوير وتوثيق تعذيبه لعامل لديه، بطريقة وحشية ومنافية لأخلاق وعادات شعبنا، في محاولة دنيئة منه للتشبه بجنود جيش الاحتلال الذين اعتدوا على عمالنا الأسبوع الماضي.

وقال سعد إن هذا فعل مدان وغير مبرر مهما كانت دوافع رب العمل، لأنه بهذه الطريق فقد حقه في الإدعاء ضد العامل الذي تم تعذيبه وتصويره بقصد التشهير به.

وأضاف "بمجرد أن أحيط مكتب الاتحاد في محافظة طولكرم علماً بالواقعة، أتصل الأخ الأمين العام بمحافظ طولكرم الأخ "عصام أبو بكر" الذي أصدر تعليماته للأجهزة المعنية بمباشرة التحقيق في الأمر".

وأوضح أن الشرطة ألقت القبض على رب العمل وهو من سكان بلدة بلعا شرقي مدينة طولكرم، ليتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقه وإيداعه حجز الشرطة في طولكرم تمهيداً لتقديمه للنيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب النظام والقانون.

إلى ذلك شكر الأمين العام محافظ طولكرم "عصام أبو بكر" ونائبه "مصطفى طقاطقه" وجهازي الشرطة والأمن الوقائي اللذان تحركا من فورهما لمكان الجريمة وقاما بما يجب القيام به .