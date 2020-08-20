حصيلة: 795 وفاة ونحو 100 ألف إصابة بـ"كورونا" في دولة الاحتلال

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 11 وفاة و1645 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 795، والإصابات إلى 99,201.

ووفقا لمعطيات "الصحة الإسرائيلية"، بلغ عدد الإصابات النشطة 23,870 إصابة، وعدد حالات التعافي 74,536 حالة، وصفت الحالة الصحية لـ389 مصابا بالحرجة، منهم 114 موصولون بأجهزة التنفس الإصطناعي.

وباتت دولة الاحتلال، في المرتبة الـ29 من حيث عدد الإصابات، وتقترب من تجاوز حاجز الـ100 ألف إصابة، في ظل خلافات داخل أروقة حكومة الاحتلال بشأن إدارة أزمة "كورونا".

وفض اجتماع لجنة "الكورونا" في مجلس وزراء الاحتلال، مساء اليوم، دون الوصول إلى اتفاق بشأن خطة "إشارة المرور" التي عرضها مسؤول مكافحة "كورونا" البروفيسور روني جامزو. ووفقًا للخطة، يتم التعامل مع كل مدينة أو منطقة بناء على عدد المصابين فيها من حيث فرض القيود من عدمها.