1804 إصابات بكورونا في صفوف فلسطينيي الداخل خلال أسبوع؛ 12 بلدة ضمن "القائمة الحمراء"

وطن: قالت الهيئة العربية للطوارئ، في بيان أصدرته مساء اليوم الخميس، إن 1804 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، قد سُجّلت في صفوف فلسطينيي الداخل المحتل خلال أسبوع واحد فقط، مؤكّدة أنه تمّ إدخال 12 بلدة فلسينية في الداخل المحتل ضمن "القائمة الحمراء" بسبب زيادة تفشّي الفيروس.

وذكرت الهيئة أن مُجمل عدد الإصابات النشطة في المجتمع الفلسطيني في الداخل بالفيروس، وصل في البلدات الفلسطينية، دون احتساب البلدات المختلطة، "إلى ما يزيد عن 4,517 إصابة مع تسجيل 1804 إصابة جديدة خلال الأيام السبعة" الأخيرة.

وتم إدخال 12 بلدة فلسطينية في الداخل المحتل ضمن القائمة الحمراء وهي: رهط، وكفر قاسم، وأم الفحم، والطيرة، وعيلوط، وجديدة المكر، وبيت جن، وكفر برا، وأبو غوش، ودالية الكرمل، والبعنة، والشيخ دنون".

(عرب 48)