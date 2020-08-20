مخابرات الاحتلال تسلم محافظ القدس عدنان غيث قرارا بابعاده عن الضفة لمدة 6 شهور جديدة

وطن: سلمت مخابرات الإحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، قراراً جديداً يقضي بإبعاد محافظ القدس عدنان غيث عن الضفة الغربية لمدة ٦ شهور جديدة تحت ذرائع أمنية واهية.

وذكرت محافظة القدس في بيان صدر عنها أن قرار إبعاد محافظ القدس عن الضفة يجدد للمرة الرابعة على التوالي، ويأتي في سياق إستهداف الرموز الوطنية والمؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة ضمن إستهداف وملاحقة الوجود الفلسطيني برمته.

وشددت المحافظة في بيانها على أن إبعاد محافظ القدس ومواصلة إستهدافه عبر الإعتقال الذي تكرر ١٧ مرة خلال أقل من عامين والتحقيق المتواصل لن يثنيه عن متابعة قضايا وهموم وشؤون أهالي العاصمة المحتلة التي تشدد سلطات الإحتلال من تضييق الخناق عليهم في هذه الأيام من خلال الإجراءات الإقصائية اليومية المتمثلة بهدم المنازل والإعتقالات والإبعاد عن المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك بوتيرة متسارعة وبشكل يومي.

وتابعت المحافظة أن مدينة القدس ستبقى مدينة عربية إسلامية مسيحية رغم كل مخططات وخطوات التهويد والأسرلة وطمس الهوية، مشددة على أن كل مؤامرات الخيانة لفلسطين والوطن والقدس العاصمة ستتحطم على صلابة صخرة صمود المواطن الفلسطيني في طول الأرض المحتلة وعرضها.

وأكدت المحافظة في ختام بيانها على موقف القيادة الفلسطينية التي إعتبرت الإعلان الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي خيانة للقدس والمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية وإعترافاً بالقدس عاصمة لدولة الإحتلال.