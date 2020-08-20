اتحاد المعلمين لـوطن:نطالب التربية بتأجيل افتتاح العام الدراسي لمدة شهر على الاقل

وطن: طالب أمين عام اتحاد المعلمين سائد ارزيقات، وزارة التربية والتعليم بتأجيل افتتاح العام الدراسي لمدة شهر على الاقل حفاظا على صحة الطلبة والمعلمين في ظل تزايد عدد الاصابات بفيروس كورونا.

وقال ارزيقات لـوطن: هناك اصابات في صفوف طلبة الثانوية العامة وإغلاق العديد من المدارس خلال الفترة السابقة، لذلك قبل الذهاب لاعادة افتتاح المدارس ودوام ابنائنا من طلبة المرحلتين الاساسية والمتوسطة ، يجب ان يتم دراسة هذا الموضوع باكثر عمقا، علما ان هناك دولا اخرى قامت بتأجيل افتتاح العام الدراسي لمدة شهرين.

وأضاف أنه قد يؤدي الاختلاط في المدارس الى عدد اصابات كبيرة في صفوف الطلبة والمعلمين ، خاصة ان متوسط عدد الطلبة في المدرسة الواحدة 300 فرد، وهو ما قد يؤدي الى انتقال الفايروس بشكل اسرع .

وأوضح أنه يجب ان تكون خطط المتابعة الصحية اكثر عمقا ونضجا، وان نستعد اكثر لعملية التعليم عن بعد وان نعطي انفسنا شهرا اضافيا لان الصحة اهم من التعليم.