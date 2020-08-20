المخلفون من الأعراب يزدادون نفاقاً وخيانة ، وينتقلون من مرحلة التطبيع مع الأعداء إلى مرحلة التحالف معهم !

كتب: د. عبد الرحيم سويسة

الْمُخَلَّفون زمن رسول الله صلى الله عليه تركوا المسير إلى مكة ، والمخلفون اليوم يتركون المسير إلى القدس.

تخَلَّف الأعراب عن رسول الله صلى الله عليه حين أراد التوجه إلى مكة عام الفتح ، وأعراب اليوم يتخلفون عن نصرة القدس ويتنازلوا عنها للأعداء الذين حاربوا ويحاربون رسول الله .

أعراب اليوم يضغطون على الشعب الفلسطيني المحاصر للتنازل عن مسرى الرسول لأعدائه الذين حاربوه .. الذين حاربوا الرسول الكريم وحاربوا الدين الذي جاء به هذا النبي العربي.

الْمُخَلَّفون الإعراب ينتقلون اليوم من مرحلة التطبيع مع أعداء الله والدين والأمة .. إلى مرحلة التحالف مع الأعداء ضد الدين والمقدسات والوطن والأمة !!

تخلفوا ويتخلفون بسبب الشك والنفاق والخيانة والوهن وما يخطر لهم من ظنون فاسدة ناشئة عن العجز وقلة الإيمان وعدم الثقة بالله ، فمن ذا الذي يقدر على دفع ما يريد الله لهم من خير أو شر!

الْمُخَلَّفون من الأعراب منافقون كاذبون متخاذلون وجبناء، " يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ، قل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً، بل كان الله بما تعملون خبيرا ".

الْمُخَلَّفون ينتظرهم البؤس والسقم والشقاء والمهانة والمذلة والإثم ونار جهنم، " وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا "، " وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ".

الْمُخَلَّفون ينتظرهم الندم والحسرة، يوم لا ينفع الندم ويكون قد فات الأوان .

(يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ).

( يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۖ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ).

( يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا ).

الْمُخَلَّفون " يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَ لِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلاً".

أيها المخلفين من الأعراب - توبوا إلى ربكم قبل فوات الأوان ، عسى أن يغفر لكم ويصلح حالكم.

" يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ".

"قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا" صدق الله العظيم