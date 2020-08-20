استشهاد "محمد حريز" متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال في دير أبو مشعل

وطن: أعلن رئيس مجلس قروي دير أبو مشعل عن استشهاد الفتى محمد ضامر حريز (16 عاما)، الذي أصيب ليلة أمس برصاص الاحتلال في القرية.

وقال إن مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال ليلة أمس في القرية غرب رام الله، ما أدى إلى إصابة 3 من أبناء القرية بالرصاص الحي، أحدهم نقل إلى المستشفى الاستشاري، وآخر إلى مجمع فلسطين الطبي، فيما اختطفت قوات الاحتلال الثالث وهو الفتى حريز، وأبلغونا من خلال الاسعاف صباح اليوم باستشهاده.

وأشار إلى أنه حتى اللحظة لم يتم تسليم جثمان الشهيد.