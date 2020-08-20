الاحتلال يعتقل 5 مواطنين ويقتحم نابلس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر الخميس، شاباً من بلدة الدوحة غرب بيت لحم و4 آخرين من رام الله، فيما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة نابلس وتمركزت في محيط قبر يوسف وداهمت بلدة مادما جنوب المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رامز أسامة عمارنة (21 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

كما أفادت بأنّ قوات الاحتلال داهمت مخيم الجلزون شمال رام الله واعتقلت محمد ماجد زيد (25 عاما)، ومحمد مراد الرمحي (18 عاما)، وزيد صبحي زيد (23 عاما) من منازلهم، كما اعتقلت معتصم محمد حسين (26 عاما) من قرية كفر نعمة غربا بعد مداهمة منزله.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال فجر اليوم المنطقة الشرقية من نابلس وتمركزت في محيط قبر يوسف، فيما أصيب عدة شبان برصاص الاحتلال في بلدة دير أبو مشعل غربي رام الله، وتم دهم بلدة مادما جنوبي نابلس .

وقالت مصادر محلية أن نحو 40 آلية عسكرية للاحتلال داهمت المنطقة الشرقية من المدينة، الساعة الثانية فجرًا، من جهة حاجز بيت فوريك، ووصلت تلك القوة إلى قبر يوسف ثم انسحبت بعد نحو الساعتين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة مادما جنوبي نابلس، وسط إطلاق قنابل الغاز صوب المنازل، ووقعت اصابات وحالات اختناق.