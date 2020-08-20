ترامب: السعودية ستنضم للتطبيع وندرس صفقة إف 35 مع الإمارات

وطن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يتوقع انضمام السعودية إلى الاتفاق الذي أعلنته الإمارات ودولة الاحتلال الأسبوع الماضي، والذي سيفضي إلى التطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وردا على سؤال في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض عما إذا كان يتوقع انضمام الرياض إلى الاتفاق، أجاب ترامب "نعم أتوقع ذلك".

وقال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أمس الأربعاء إن الرياض ملتزمة بالسلام مع إسرائيل على أساس مبادرة السلام العربية، وذلك في أول تصريح رسمي منذ الإعلان عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.

ووصف ترامب خلال المؤتمر الصحافي الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بأنه اتفاق جيد، وقال "هناك دول لن تخطر حتى ببالكم تريد الانضمام إلى ذلك الاتفاق". ولم يذكر دولا أخرى بالاسم غير السعودية.

وأوضح ترامب، أن الإمارات أعربت عن رغبتها في شراء طائرات أف-35 ونحن ننظر في ذلك"، لافتاً إلى أن الإمارات مستعده لدفع الكثير من المال في هذا الصدد.

من جانبه، أكد السفير الأميركي لدى دولة الاحتلال ديفيد فريدمان، أن الولايات المتحدة ستضمن احتفاظ "إسرائيل" بتفوقها العسكري في المنطقة إذا حدث أن بيعت طائرات إف-35 الأميركية للإمارات.

وقال فريدمان إنه "رغم أن من الممكن افتراضيا أن تحصل الإمارات يوما ما على الموافقة على بيعها طائرات إف-35، فإن عملية التصنيع والشراء ستستغرق سنوات طويلة".