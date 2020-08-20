الاحتلال يقصف 4 مراصد للمقاومة في قطاع غزة

وطن: قصفت مدفعية الاحتلال عدة أهداف تابعة للمقاومة في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفادت مصادر محلية بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت مواقع رصد تابعة لحركة حماس، في مناطق متفرقة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

والثلاثاء، هدد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، حركة حماس، بتصعيد الهجمات على القطاع، رداً على إطلاق البالونات حسب تعبيره.

وأغلق الاحتلال مؤخراً معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد مع قطاع غزة، وحظرت نقل الوقود للقطاع، والصيد في بحر غزة تمامًا.