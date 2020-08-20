إصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال في دير أبو مشعل

وطن: أصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي، الليلة، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في قرية دير أبو مشعل غرب رام الله.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في دير أبو مشعل، إحداها نقلت إلى المستشفى الاستشاري بمحافظة رام الله والبيرة ووصفت حالتها بالمستقرة، والثانية نقلت إلى مجمع فلسطين الطبي ووصفت حالتها بالطفيفة، فيما اختطفت قوات الاحتلال المصاب الثالث، دون أن يتسنى معرفة وضعه الصحي.