الخارجية تعلن تسيير رحلتي اجلاء إلى السعودية وفرانكفورت نهاية الجاري

وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، عن تسيير رحلتي اجلاء جديدتين إلى المملكة العربية السعودية وأخرى إلى فرانكفورت.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الاجلاء في الخارجية بأن رحلة اجلاء إلى مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية بتاريخ 31/8/2020، ورحلة إجلاء إلى فرانكفورت بتاريخ 29/8/2020.

وأوضحت الخارجية أنها ستقوم بالإعلان عن بدء التسجيل الإلكتروني للعالقين في الوطن الراغبين في السفر إلى أوروبا على متن رحلة فرانكفورت، وذلك يوم غد الخميس، داعية جميع المهتمين بمتابعة الاعلانات الصادرة عن الوزارة.