129 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة القدس

وطن: أفاد الدكتور علي الجبريني، عضو وحدة مكافحة كورونا القدس، مساء اليوم الأربعاء، بأن مدينة القدس شهدت اليوم، تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح الجبريني في بيان صحافي، أنه بتسجيل الإصابات الجديدة يرتفع عدد الإصابات النشطة إلى 1890 إصابة منذ بداية انتشار الفيروس، بعدما تم تسجيل 39 حالة شفاء جديدة .

وأشار الطبيب المقدسي الجبريني إلى أن الوضع لا زال مقلقاً في مدينة القدس مع استمرار تسجيل الإصابات بمعدل يزيد عن 100 إصابة يومياً.

وأكد الدكتور الجبريني على ضرورة مواصلة التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، والتعقيم، والنظافة الشخصية، وإجراء الفحوصات، لا سيما مع قرب افتتاح السنة الدراسية

وأكد الجبريني أن وحدة مكافحة كورونا تراهن على وعي المقدسيين في محاربة الفيروس، انطلاقا من مسؤولياتهم نحو كبار السن والمرضى المزمنين، داعياً إلى الحد قدر الإمكان من المناسبات الاجتماعية التي لا زالت متواصلة، وإقامتها وفقاً للتعليمات الصحية بأعداد محدودة، والتخفيف من ظاهرة الازدحام على مكاتب المؤسسات والدوائر الرسمية في مدينة القدس.