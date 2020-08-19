صحة الاحتلال: 76 وفاة و1690 إصابة جديدة بكورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 76 حالة وفاة، و1690 إصابة بفيروس كورونا، وذلك خلال 24 ساعة، من الساعة السابعة من مساء أمس، وحتى السابعة من مساء اليوم.

وبلغ عدد الوفيات، 781 منذ آذار الماضي، من بينهم 53 حالة كشف عن وفاتها اليوم، بعد أن تبين أنه لم يتم إدراجها مسبقًا في البيانات الرسمية، حيث توفوا ما بين نهاية الشهر الماضي، والشهر الجاري.

فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين 97783، من بينهم 398 بحالة خطيرة، و118 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتماثل للشفاء 73084، في حين أن الحالات النشطة 23918.