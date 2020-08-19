الخارجية: 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم

وطن: أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بإصابة 9 مواطنين في صفوف جاليتنا بالولايات المتحدة الأميركية، ما يرفع عدد الإصابات إلى 4846 بصفوف جالياتنا حول العالم، و219 حالة وفاة، و1851 حال تعاف.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة حالات الاجلاء بمغادرة دفعة من العالقين في أرض الوطن إلى تركيا للالتحاق بأعمالهم وأسرهم، ووصول دفعة من الأحباب العائدين من البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية إلى أرض الوطن، وكان السفير أحمد الديك في استقبال العائدين ووداع المغاديرين.

وأوضح فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة، أن 9 مواطنين من أبناء الجالية أصيبوا بفيروس كورونا في كل من ميتشغن ودالاس ونيوجرسي، ليرتفع عدد الاصابات في الولايات المتحدة الى 2714 إصابة.