هاني عرفات يكتب لوطن: العقيد الأسود ولقاح كورونا

في صيف العام 1998 حل وفد برلماني روسي ضيفاً على فلسطين ، إتصل بي أبو فارس مدير جمعية الصداقة الفلسطينية الروسية حينها داعياً إياي لحضور حفل عشاء على شرف الوفد الضيف ، وافقت بكل سرور. أقيم الحفل في قاعة فندق الجراند بارك في رام الله . جلسنا حول مائدة مستطيلة ضمت ما يقارب الخمسين مدعواً و حوالي الخمسة عشر ضيفاً من أعضاء البرلمان الروسي ، و عد الإستماع إلى كلمات الترحيب التي أشادت بالعلاقة التاريخية بين الشعبين و تبادل الهدايا التذكارية ، وجدت نفسي جالساً بالقرب من احد أعضاء الوفد الروسي ، رجل ناهز السبعين ، مد يده لي مصافحاً و معرفاً عن نفسه ، رددت بالمثل و رحبت به بدوري في فلسطين . تبادلنا أطراف الحديث سألته عن رحلته و ما هي ملاحظاته ، تحدث ببساطة تنم عن تعاطف و حب للشعب الفلسطيني ، ثم إنتقلنا للحديث عن روسيا و المتغيرات التي عصفت بالبلاد بعد إنهيار ألإتحاد السوفياتي ، أشار بيده بحركة سريعة إلى إحدى عضوات الوفد الضيف قال: هل تعلم من تكون هذه ، قلت: لا قال: هذه أخت وزير خارجيتنا و كلاهما صهيونيان من حيث الفكر و الممارسة وأضاف: دعني أحدثك عن نفسي، أنا ضابط سوفياتي برتبة عقيد قبل أن أنتخب مؤخراً عضواً في البرلمان ، بعد أن إنهار الاتحاد السوفياتي و تولى بوريس يلتسين القيادة ، أتهمت بالمشاركة في ألإنقلاب العسكري المزعوم عليه و أودعت السجن إسوة برفاقي من ضباط الجيش ، وأطلق علي إعلام يلتسين أيامها إسم العقيد ألأسود ، و بعد عدة سنوات أفرج عني لعدم ثبوت أدلة ضدي ، عدت إلى مدينتي مسقط رأسي ، حيث أشتهرت هذه المدينة في العصر السوفياتي بكونها مركز الأبحاث و التصنيع الفضائي، نظر إلي والدموع تترقرق في عينيه وقال لقد دمروا كل شيئ تخيل خصصوا موازنة للمشاريع الفضائية لا تتجاوز الخمسة عشر مليوناً، في نهاية الثمانينات وكالة الفضاء الاميركية ناسا قالت أن السوفييت كانوا متقدمين على الاميركيين عشرة أعوام…. لقد باعوا البلد بثمن بخس.

تذكرت ذلك الحديث مؤخراً وأنا إشاهد حلقة للإعلامي خالد رشد على قناة آر تي الروسية و الناطقة بالعربية ضمن حلقات برنامج من الذاكرة و التي إستضاف فيها نائب رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوليانوف و رئيس لجنة الخصخصة و إدارة أملاك الدولة ، ولكنه لم يبق في منصبه سوى سبعين يوماً حيث طلب الغرب من يلتسين إقالته إذا ما رغب في الحصول على قرض بقيمة ستة مليارات دولار، و هذا ما كان.

بوليانوف هذا كان أميناً على ممتلكات البلد بعكس سلفه أناتولي تشابايس الذي باع ٥٠٪ من صناعات البلاد بمبلغ ترليون روبل في ذلك الوقت كانت تعادل سبعة مليارات دولار… تخيلوا نصف الصناعات السوفياتية بمبلغ زهيد مثل هذا ، كما أنهم باعوا مصنع زيل للسيارات ب مائة و ثلاثون مليون دولار ، أما ما دخل خزينة الدولة من هذا المبلغ فكان ثلاثة عشر مليوناً فقط ، و ذهب الباقي لجيوب المرتشين والسماسرة . ويضيف بوليانوف : بلغ عدد المستشارين ألأميركيين المئات و كانوا يشترون ١٠٪ من المصانع المهمة حتى يكون لهم حق عضوية مجالس إدارتها، بما في ذلك الصناعات العسكرية و كل ذلك تحت سمع و بصر الحكومة الروسية ، و ختم بالقول لقد فقدت روسيا إستقلاليتها بالمطلق في ذلك العهد .

من المعروف أنه حينما تولى بوتين الرئاسة خلفاً ليلتسين، وعد الأول الثاني بأن يمنحه هو و مساعديه حصانة إلى ألأبد و يقال أيضاً أنه قدم نفس الوعود لرجال المافيا الروسية ، لكنه سرعان ما نكث بوعده لرجال المافيات و قام بملاحقتهم و تجريدهم من ثرواتهم و ملاحقتهم قانونياً….

قبل بضعة أيام أعلنت روسيا عن إكتشاف لقاح مضاد لفيروس الكورونا كأول دولة تنجح بالوصول إلى هذ اللقاح ، رغم أن دولا عملاقة بذلت كل ما في وسعها لتكون ألأولى في هذا المجال ، كان النجاح حليف روسيا التي دمر إقتصادها و أستبيحت بالكامل ، و عادت لتنهض من جديد بعد عدة سنوات. لا أقول ذلك من منطلق التمجيد بهذه الدولة و قيادتها و لكن لأقدم مثالاً على أنه إذا توفرت ألإرادة لدى الشعوب فإنها قادرة على إجتراح المعجزات وتحقيق المستحيل.

الشعب الفلسطيني ليس أقل من غيره من الشعوب ، وكذلك بقية شعوب المنطقة ، كل ما هنالك أن عليهم أن ينهضوا من تحت الركام الذي أهيل عليهم على مدار السنوات وبإرادة حديدية يمكنهم التغلب على كافة الصعاب ، المطلوب الان مبادرين و مبدعين لإستنهاض الهمم بدل النواح على ألأطلال .

بالمناسبة نسيت أن قول أن السبب في إقالة الفاسد أناتولي تشابايس لقترة بسيطة حينها من قبل يلتسين و تعيين بوليانوف ، كان أن علم يلتسين أن ثروة تشابايس في حينها بلغت خمسة عشر مليار دولار بينما ثروة يلتسين في ذاك الوقت كانت عشرة مليارات دولار فقط!!!!