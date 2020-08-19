ردا على ما نشرته وطن .. ثوري فتح يكشف لوطن تفاصيل اجتماعه بشأن رسائل كريم يونس والاسرى، مؤكدا وجود خلل تنظيمي في السجون يتطلب معالجة سريعة

وطن: أكد امين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني وجود خلل تنظيمي في السجون يتطلب معالجة سريعا، مضيفا ان الحركة الاسيرة تعاني من ذلك الخلل وان اللجنة المركزية لحركة فتح ستقوم قريبا باصلاحه، كون ذلك يقع على مسؤوليتها.

وحول جلسة المجلس الثوري لحركة فتح، التي عقدها في مقره بمدينة رام الله، لمناقشة رسالة عميد الأسرى الفلسطينيين وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، كريم يونس، التي أرسلها للجنة المركزية قبل ثلاثة أسابيع، وحذر فيها من الدور الذي يلعبه الأسير جمال الرجوب، بالتعاون مع مخابرات الاحتلال، لتفكيك الحركة الأسيرة، وإفشال أي خطوات نضاليّة أو إضرابات تشهدها المعتقلات، كشف الفتياني لوطن تفاصيل الجلسة ، قائلا "ان المجلس الثوري لم يناقش تفاصيل الرسالة التي خرجت من السجون".

واضاف الفتياني ان المجلس الثوري " ناقش كيفية تصويب اوضاع السجون من خلال الحوار ضمن الحركة الاسيرة التي هي بمثابة خط احمر لدى القيادة الفلسطينية وحركة فتح"

وعن ما جاء في رسالة الاسير كريم يونس قال الفتياني "الرسالة امام اللجنة المركزية وكذللك كل الملف" مضيفاً "كل ما وصل من رسائل جرى الاطلاع عليه واللجنة تباشر اعمالها للوصول الى الاستنتاجات".

وحول اطلاع المجلس الثوري على الرسالة ومناقشة تفاصيلها قال الفتياني "لم نناقش الرسالة بتفاصيلها وانما جرى مناقشة ان هناك اساءة للاخ كريم يونس وهذه الاساءة تسيء للحركة الاسيرة واكدنا ان كريم يونس غير خاضع للتجاذبات وهو مناضل وعميد الاسرى وهذه الاساءة حملنا مسؤوليتها لادارة المعتقلات الاسرائيلية."

وتابع الفتياني " ان توجه المجلس الثوري حول هذه المسألة واضح وصريح، وذلك بنقل الامر اولا الى اللجنة المركزية لان بعض الرسائل وجهت الى اللجنة المركزية، وبعضها الى المجلس الثوري، الذي ناقش تلك الرسائل في جلسته وكان التوجه في نهاية الجلسة التشاورية ان الحوار هو سيد الموقف في الوصول الى حل لمشكلة السجون المتراكمة منذ سنوات طويلة وخاصة ان سلطات الاحتلال تمارس اقسى انواع القمع والبطش بالحركة الاسيرة، واخرها ما مورس بحق كريم يونس والذي اثار غضب اللجنة المركزية وحركة فتح".

واوضح الفتياني ان ملف رسائل الاسرى وما تحتويه "نقل للجنة المركزية التي اجتمعت وشكلت لجنة برئاسة عضوها عباس زكي وقد احيل لها الملف والرسائل من اجل التواصل مع السجون لوقف التراشق الاعلامي المسيء للحركة الاسيرة الذي لا يخدم سوى ادارة سجون الاحتلال".

واكد الفتياني ان "اللجنة المشكلة برئاسة عباس زكي عقدت عدة اجتماعات".

واضاف "لقد كنا نفضل ان لا تخرج تلك الرسائل للاعلام، وطالبنا الاخوة الاسرى بوقف التراشق الاعلامي ووقف الرسائل المتتالية التي تكاد تصل يوميا، لان جميع الاسرى يريدون ان يوضحوا وان يشرحوا ، نحن لا نريد اصطفافات داخل الحركة الاسيرة ، التي يجب ان تكون خارج التجاذبات"

واكد الفتياني ان "رسائل الاسرى اصبحت بعهدة اللجنة التي ستتواصل من خلال رئيسها مع كل السجون، للاستماع للجميع للوصول الى استنتاجات لوضعها امام اللجنة المركزية للحركة من اجل ان تتخذ القرار المناسب "، مضيفاً " اذا كان هناك من يبحث عن تآزيم موضوع الاسرى من اجل جهة هنا او هناك، فنحن نقول ان هذا لا يخدم الا ادارة السجون التي تريد الاستفراد بالاسرى وعزلهم عن محيطهم واطرهم التنظيمية"

وحل طبيعة الرسائل قال الفتياني ان "رسائل تصل يوميا من مختلف السجون ومن مختلف الاسرى بعضها يصل اللجنة المركزية وبعضها هيئة الاسرى وبعضها لاسرى محررين، وهي تصل بطرق مختلفة، والكل يريد ان يغلق الملف بما يحفظ كرامة الاسرى وان كان هناك اي خطأ فسيتحمل مسؤوليته اي من الاخوة داخل المعتقل او خارجه" مؤكدا ان اللجنة المكلفة بالمهمة ستتقدم تقريرها للجنة المركزية لاتخاذ القرار المناسب.

واكد الفتياني ان توجيهات ارسلت الى الاسرى بالسجون بوقف التراشق وهذا التسيب بالاتصالات.

وحول الجدول الزمني لعمل اللجنة لتقديم تقريرها ، قال الفتياني انه لا يوجد هناك سقف زمني، مستدركا " الكل يتعاطى باهتمام كبير بموضوع الحركة الاسيرة ، فلا احد يختلف على الاسير كريم يونس ومروان البرغوثي"، متابعا " قد تكون هناك تجاذبات وخلافات لكن الخروج منها لا يكون بالتراشق الاعلامي وكيل الاتهامات والرد عليها"

وحول اسباب تأخر الحركة في مناقشة تلك الرسائل وما جاء فيها، اكد الفتياني ان ذلك غير صحيح ، مؤكدا ان الرسائل وصلت في المرحلة الاخيرة، وان الخلاف تصاعد مع تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين انها يجب ان تعالج داخليا، مضيفا ان فحوى الرسائل تشي بوجود خلل تنظيمي في السجون يجب معالجته، لان الحركة الاسيرة تعاني منه وهذه مسؤولية اللجنة المركزية التي ستقوم بهذه المهمة قريبا جدا.

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