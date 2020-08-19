تغير قواعد اللعبة مع الانظمة

كتب فادي البرغوثي: ما يحدث بين عدد من النظام العربي الرسمي والكيان الصهيوني ظاهرة طبيعية، فكيف لنظام يغتصب السلطة ويضع كل ثروات شعبه بيد الحاكم ان يكون منحازا لقضية الشعب الفلسطيني ؟ فهو عمليا غير منحازا الى قضية شعبه فكيف ينحاز الى قضايا الشعوب الاخرى! وان حدث ذلك فانه بكون مخالف للمنطق .

اما الشيء الثاني والمهم ان هذه الانظمة وعبر التاريخ متحالفة في الاستعمار ولم تكن فلسطين الا مسرح لمؤامراتهم ، فهذه الانظمة لم تحارب كما كانت تدعي وكما قيل لنا، بل دخلت الحروب لمنع تشكيل قوى ثورية حقيقية من الشعب الفلسطيتي لتصدي للاحتلال وخير دليل على ذلك ان المناطق الذي صمد فيها الاهالي وكانت عصية على العصابات الصهيونية دخولها قد دخلها جيش الانقاذ في حينه وهو الجيش العربي الذي كان مشكل لتحرير فلسطين لثقة الاهالي بانهم قادمون لدفاع عنهم لكن هذا الجيش قام بتسليمها للعصابات الصهيونية ( ادخلوها بامان ) فهذا ليس ولم يكن جيش انقاذ بل كان جيش التسليم لتوضيح المهمة التي كان قادم من اجاهها، اما قضية اسناد الشعب الفلسطيني لقضيته عبر الزمن فكانت في الخطابات فقط واحيانا استخسر بنا الخطاب دون ان تمثل خطوة عملية على الارض وفي كل المعارك التي خاضها الشعب الفلسطيني كان معظم النظام العربي الرسمي متحالف بالسر او بالعلن مع الاحتلال حسب مقتضيات المرحلة وخير مثال ما حصل لشهيد عبد القادر الحسيني في معركة القسطل والتي عبر عنها بوضوح بالرسالة الاخيرة قبل استشهاده كذلك لحظة حصار ابو عمار في المقاطعة والذي لم يجرء احد من الزعماء العرب لمساندته حتى كلاميا.

باختصار فان الدول العربية الرسمية التي لم تكن سيوفها معنا بل كانت علينا وان ادعت ذلك في بعض الامور والقضايا وانها ايضا لم تلتزم الحياد كما كان البعض يتصور ولكن الشيء الجديد هو وضوح المشهد دون توريه

وعلية بما انه صار اللعب على المكشوف فاننا يجب ان يكون موقفنا على المكشوف وانه يجب ان نغادر المربعات السابقة بكل ما فيها ... بدا من موقفنا اتجاه الاحتلال واتجاه الانظمة نفسها وان قضية فلسطين قضية تحرر بكل شيء من الاحتلال والنظام العربي المتخلف فهذا النظام مهما ابتعدت عنه هو لا يريد ان يبتعد عنك ويريد ان يتدخل فيك حتى ينهيك، لذلك يجب نفض الغبار عن المرحلة الحالية بكل ما فبها من اوساخ بدا من اوسلو وانتهاء بالتعامل مع الشعوب بدل هذه الانظمة الوسخة وغير ذلك نبقى نقاتل طواحين الهواء في قتال دنكشوتي يهدر الطاقات بعيدا عن نضال حقيقي وموضوعي