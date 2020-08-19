متى يُعلن عن المتورطين في اغتيال الرئيس عرفات ؟

رام الله – وطن : تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، اخبارا عن نقل الرئيس محمود عباس ملف التحقيق في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات من اللواء توفيق الطيراوي الى اللواء جبريل الرجوب، وحاولت وطن التواصل مع اعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح للتعليق على الموضوع ومعرفة صحة ما نشرُ، اذ قال عباس زكي لوطن " ليس لدي خبر عن ذلك"، وحول ان كانت هناك اي تطورات في هذا الملف قال زكي "ليس لدي اي علم بهكذا مواضيع" .

اما عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة فأكد لوطن ان الحديث عن نقل ملف التحقيق " كلام فارغ" مضيفاً " لم يبحث هذا الامر ولم يتم الحديث به"، مضيفا " الحديث عن تغيير وما تغيير لا يوجد منه".

وبعيدا عن صحة الاخبار التي تحدث عن نقل الملف، الا انه كان لافتا انه جاء بعد اعلان الامارات عن توجهها لتوقيع اتفاقية تطبيع اسرائيل، وربط اسم القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان بوقوفه ومساهمته في ذلك الاتفاق .

منذ استشهاد الرئيس عرفات عام 2004، ينتظر الفلسطينيون بفارغ الصبر معرفة المتورطين في اغتيال رئيسهم ياسر عرفات، وكذلك الاطلاع على نتائج التحقيق الخاصة باللجنة، خاصة ان تصريحات سابقة اكدت على قرب نشر النتائج.

وكان الرئيس محمود عباس قد فجر مفاجأة عام 2016 عندما أعلن في خطاب بذكرى رحيل عرفات، أنه يعرف هوية قاتله، وأن الفلسطينيين سيذهلون عندما يتم الإعلان قريباً عن نتائج التحقيق، وقال عباس انذاك انذاك "إن سألتموني من قتله، فأنا أعرف، وشهادتي وحدها لا تكفي، لكن على لجنة التحقيق أن تثبت من فعل ذلك". وأضاف: "لكن في أقرب فرصة ستعرفون، وستذهلون حين تعلمون من فعل ذلك... لا أريد أن أذكر أسماء لأن هذه الأسماء لا تستحق الذكر".

وسبق اعلان الرئيس بعام، تصريح لرئيس لجنة التحقيق توفيق الطيراوي حين قال "أن اللجنة توصلت إلى الشخص الذي نفذ عملية الاغتيال"، متهما إسرائيل بتحمل المسؤولية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الطيراوي قوله انذاك " أن لجنة التحقيق توصلت إلى الشخص الذي نفذ الاغتيال"، مضيفا "بقي لغز صغير فقط قد يحتاج إلى وقت لكشف بقية تفاصيل عملية الاغتيال".

واستشهد الرئيس عرفات عام 2004 في مستشفى فرنسي في ظروف غامضة، على رغم تشكيل لجان تحقيق محلية ودولية، وقد نبش قبره عام 2012 عندما طلبت أرملته سهى من محكمة فرنسية التحقيق في شبهات وفاته مسموماً.