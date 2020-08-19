الاحتلال يهاجم المشاركين في المهرجان الوطني الرابع الرافض للضم والتطبيع

وطن: هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في المهرجان الوطني الرابع الرافض للضم والتطبيع في بلدة ترمسعيا، شمال مدينة رام الله، بقنابل الغاز المسيل للدموع، في ختام المهرجان، مساء اليوم الأربعاء.

وفرضت قوات الاحتلال طوقا على البلدة منذ ساعات صباح اليوم، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق جموع المواطنين المشاركين في المهرجان.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت في محاولة لمنع المواطنين من الوصول إلى موقع المهرجان.