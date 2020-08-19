عميد الأسرى يحذّر مما أسماه بـ"سقوط جمال الرجوب في مستنقع المخابرات".. وعباس زكي لـوطن: المشكلة داخل فتح

رام الله-وطن: أول أمس الاثنين، عقد المجلس الثوري لحركة فتح، في مقره بمدينة رام الله، اجتماعاً لمناقشة رسالة عميد الأسرى الفلسطينيين وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، كريم يونس، التي أرسلها للجنة المركزية قبل ثلاثة أسابيع، يحذر فيها من الدور الذي يلعبه الأسير جمال الرجوب، بالتعاون مع مخابرات الاحتلال، لتفكيك الحركة الأسيرة، وإفشال أي خطوات نضاليّة أو إضرابات تشهدها المعتقلات.

رسالة الأسير كريم يونس، التي تعرّض بعدها للقمع والعزل من قبل استخبارات الاحتلال لتقويض دوره في صفوف الحركة الأسيرة، طالب خلالها حركة فتح، بوضع حد لجمال الرجوب، الذي "سقط عميقاً في مستنقع التعاون"، بحسب ما ورد بالرسالة. كاشفاً أعمال الرجوب وارتباطاته، لتنفيذ مصالح إدارة السّجون والمخابرات الإسرائيليّة، وتحت حمايتها.

وعلمت وطن، من مصادر بالمجلس الثوري، أن اجتماع الاثنين، تمخّض عن تشكيل لجنة برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، مهمتها تنظيم الأوضاع والرتب والمهام داخل السجون، بناءً على تحذيرات الأسير يونس المعتقل منذ عام 1983.

أدوات المخابرات

وورد في رسالة يونس، فإنّ جمال الرجوب متورطٌ بالوشاية على الأسرى، إذ شكّل شبكة من الاتصالات لجمع البيانات من داخل السّجن وخارجه، ثمّ نقلها لسلطات الاحتلال.

وأنّ الرجوب نسج علاقات متينة وعلنية مع إدارة مصلحة السجون، ويعقد جلسات دورية مع الشاباك. بل امتدت علاقته بهم إلى مرافقته لضباط من استخبارات السجون، وآخرين من ضباط الشاباك في جولة ميدانية في منطقة مستوطنة غوش عتصيون، شمال الخليل (!) بحسب الرسالة.

وبرغم هول ما تحمله رسالة يونس، وما رافقها من تشكيك واستغراب حول كم الشبهات التي تحيط بالرجوب، إلّا أن وزير الأسرى السابق عيسى قراقع، قال لـوطن إن "الأسير يونس لا ينطق بالخطأ.. ورسالته لا غبار عليها.. ولولا وجود قصة كبيرة لها تداعيات داخل السجون ما كان ليحذّر منها".

وأضاف قراقع، قائلاً إن المظاهر التي آثاراها يونس بـ"شجاعة"، نتيجة آثار سلبية موجودة داخل السجون وخارجها.

مؤكداً أن آثاراها أصابت مؤسسات وأصابت أداء وأصابت أسخاص، والمتأثر الرئيس منها جوهو قضية الأسرى، وذلك نتيجة تصرفات خارجة عن المبادىء وقيم الحركة الأسيرة المتعمقة في الحركة الأسيرة.

وقال قراقع، إن ما ورد في الرسالة يدّق ناقوس الخطر، لأن مخابرات الاحتلال اشتغلت على مدار سنوات طويلة لخلق أدوات تخدم مصالحها، عبر السيطرة على الأسرى.

وطالب قراقع القيادة، باتخاذ قرارات تنظيمية جدية وحاسمة لمعالجة ما ورد في الرسالة، وضرورة اسبعاد القرارات العائمة والغوائية لمعالجة المشكلة، لأن الموضوع يتعلّق بحياة وكرامة الأسرى، ووجودهم كمناضلين، ضحوا بأعمارهم في سبيل فلسطين.

وفي سؤاله.. حول مدى قدرة القيادة على اتخاذ قرارات واضحة وحاسمة لمحاسبة شخص تحت حماية الاحتلال (؟) قال قراقع، إن هذا الأسير هو ابن السلطة، والسلطة وحركة فتح لها تأثير داخل السجون، وبالتالي يجب تُصدر قرارات تنظيمية، حاسمة ورادعة لمثل هذه الظواهر الشاذة.

الأسير يتحوّل إلى سجّان!

لم تشر رسالة عميد الأسرى الفلسطينيين، إلى دور الرجوب في ضرب قيم الأسرى ومصالحهم الوطنية فحسب، إنما أبرزت مدى تأثيره على استخبارات السجون، والمصالح المتبادلة بينه وبين الاستخبارات، لمواجهة كل صوت يصدح بالحقيقة.

فقد بيّنت الأحداث التي سردها يونس، مدى نفوذ الرجوب وتأثيره على قرارات الاستخبارات التي كان يونس أحد ضحاياها.

فعندما حاول يونس، الأخذ بزمام المبادرة، محاملاً إعادة تصحيح البوصلة، بدعم من قيادات فتحاوية، واتخاذ الهيئة التنظيميّة المنتخبة في سجن "ريمون" قراراً بإيقاف الرجوب عن منصبه كممثل للأسرى، قام الرجوب بخطوة معاكسة، مستنداً إلى نفوذه، وشكّل لجنة تحقيق لكريم يونس، قامت بعدها استخبارات الاحتلال بقمع يونس، وعزله، مع أسرى آخرين ساندوا قراراته!

مطالبة بقرارات جديّة

أما رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، فأبرق عبر وطن بتحية للمناضل كريم يونس، متأملاً أخذ رسالته على محمل الجد، رافضاً مناقشة الرسالة على وسائل الإعلام، لأنها شأن تنظيمي فتحاوي.

وتأمّل فارس أن يصدر عن اللجنة المشكّلة قرارات جديّة وعاجلة.

خلافات داخلية!

من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس اللجنة المشكلّة عباس زكي، إن اللجنة هدفها "تصفير المشكلة"، معتبراً إياها مشكلة داخل حركة فتح.

وقال زكي لـوطن، إن رسائل كثيرة وردت من الأسرى حول الموضوع المثار، فيها معلومات متضاربة، واللجنة تبحث عن الحقيقة، لإعادة الأمور إلى نصابها وحل المشكلة.

مؤكداً أن الموضوع سيتم حله بطريقة جيدة.

هذا وحاولت وطن التواصل مع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، واعتذر عن الإجابة بسبب حضوره المهرجان الوطني ببلدة "ترمسعيا"، كما حاولنا التواصل مع أمين سر المجلس الثوري لحركة (فتح)، ماجد الفتياني، لأخذ رأيه في الموضوع، إلّا أنه لم يجب على هاتفه، وحاولنا أخذ رأي عدد من أعضاء الثوري، إلّا أنهم رفضوا التعقيب، وبعضهم قال إنه لم يحضر اجتماع الاثنين، (بسام زكارنة وجمال أبو الرب).