مكافحة الفساد والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي تناقشان تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين

رام الله- وطن: أكدت مديرة برنامج الإصلاح في قطاع الحكم المحلي في المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) أ. إيفون مولر استعدادها لتقديم كامل الدعم والإمكانيات لمساعدة الهيئة على إتمام مهام عملها خاصة في مجال تعزيز المسائلة المجتمعية وزيادة وعي المواطنين في مجال الوقاية من الفساد بالإضافة إلى تعزيز وتطوير عمل البروتوكولات الخاصة بنظام الشكاوى في الهيئات والمجالس، مشيدة بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد في تعزيز قيم النزاهة والشفافية والحوكمة في المجتمع الفلسطيني.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع بين الطرفين، اليوم الأربعاء، في مقر هيئة مكافحة الفساد في رام الله، بحضور كل من أ. عبد الله عليان، د. حمدي الخواجا، أ. سيرين العواودة، أ. نور غنام عن هيئة مكافحة الفساد، فيما مثل المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، إيفون مولر، ومنسقة المشروع أ. دانا سبيتاني.

من جانبه أكد أ. عبد الله عليان على اهتمام الهيئة في التعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي بتعزيز التدابير الوقائية من الفساد في المؤسسات التي تدير شأنا عاما مثل وزارة الحكم المحلي وهو الهدف الاستراتيجي الأول الذي تسعي الهيئة لتنفيذه عبر عدة أنشطة من أهمها إعداد واعتماد مدونة سلوك للعاملين في الهيئات المحلية، وتطوير آليات المسائلة الرقابية والالتزام بتطبيق المدونة في الهيئات المحلية وربطها بتقييم الأداء، وتنظيم ورشات توعوية في مجال الوقاية من الفساد للمواطنين فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم، وتعزيز فاعلية نظام الشكاوى بطريقة محوسبة في الهيئات المحلية والمجالس البلدية والقروية.

بدوره عرض د. حمدي الخواجا أبرز إنجازات الهيئة ومجالات عملها مشيراً إلى مجالات التعاون مع وزارة الحكم المحلي والتي تعتبر عنصراً أصيلاً في الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022.

واقترح المجتمعون توقيع مذكرة تعاون مشتركة بين الجانبين وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين بمستويات عدة.