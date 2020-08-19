وزيرة الصحة: 3 حالات وفاة و424 إصابة جديدة بفيروس كورونا و522 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تسجيل 3 حالات وفاة و424 إصابة جديدة بفيروس كورونا و522 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن حالات الوفاة سجلت في حوارة بمحافظة نابلس ودورا في محافظة الخليل، وقد تم الإعلان عنها صباح اليوم، فيما سجلت حالة وفاة في مخيم شعفاط.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (115)، محافظة نابلس (18)، محافظة بيت لحم (15) محافظة قلقيلية (25)، محافظة رام الله والبيرة (26)، محافظة أريحا والأغوار (13)، محافظة طولكرم (8)، محافظة سلفيت (1)، قطاع غزة (3)، محافظة القدس (200) بينها 76 في الضواحي.

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة قلقيلية (5)، محافظة الخليل (231)، محافظة طولكرم (11)، محافظة نابلس (19)، ضواحي القدس (107)، مدينة القدس (149).

وأوضحت وزيرة الصحة أن نسبة التعافي بلغت 61.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 38.3%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت إلى وجود 27 مريضاً غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.