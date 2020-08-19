القبض على 4 اشخاص بحوزتهم مواد يشتبه أنها مخدرة منهم تاجر مخدرات في رام الله

رام الله- وطن: ألقت الشرطة في وقت متأخر من ليلة أمس، القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مواد يشتبه انها مخدرة من بينهم شخص يشتبه بتجارته بالمواد المخدرة في رام الله.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، انه وخلال متابعة شرطة مكافحة المخدرات لاشخاص مشتبه بتعاطيهم وحيازتهم للمواد المخدرة تم القاء القبض على 4 أشخاص من بينهم شخص يشتبه بتجارته للمواد المخدرة ضبط في منزله ربع بلاطة يشتبه أنها من مادة الحشيش المخدرة و4 حبات يشتبه ان تكون حبوب الاكستازي المخدرة، وتم ضبط 44 غرام من مادة يشتبه انها مادة الحشيش المخدرة مع الاشخاص الاخرين.

وقد تم توقيف الاشخاص الاربعة تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم اصولا.