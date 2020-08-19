إقالة المتحدث باسم الخارجية السودانية بعد تصريحات حول تطبيع بلاده مع دولة الاحتلال

وطن: أعلن حيدر بدوي، الأربعاء، إعفاءه من منصبه ناطقًا باسم وزارة الخارجية السودانية، غداة تصريحات له بشأن علاقة بلاده مع دولة الاحتلال.

والثلاثاء، قال بدوي إن بلاده تتطلع إلى تطبيع علاقاتها مع "إسرائيل"، وهي التصريحات التي تبرأت منها الخارجية السودانية لاحقا.

وقال بدوي : "تلقيت إخطارا بإعفائي من منصبي دون توضيح الأسباب".

وأكد صحة رسالة منسوبة له، نشرتها وسائل إعلام سودانية، الأربعاء، قال فيها: "أقول للرئيسين (مجلس السيادة، عبدالفتاح) البرهان و(رئيس الوزراء عبدالله) حمدوك: احترموا شعبكم واكشفوا له ما يدور في الخفاء بشأن العلاقة مع إسرائيل".

وتابع: "ولإسرائيل أقول: نحن شعب عريق يعرف مصالحه جيداً. ولن نرضى بعلاقات غير متكافئة كتلك التي أقامها نظام الهوس الديني المباد مع بعض أشقائنا العرب".

فيما قال مصدر دبلوماسي سوداني إن خلافا نشب بين بدوي ووزير الخارجية المكلف عمر قمرالدين، حول تصريحات الأول بشأن اعتزام السودان تطبيع العلاقات مع "إسرائيل".

وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، طلب الاجتماع مع عمر قمر الدين، لمناقشة تصاعد الخلاف مع بدوي، دون تفاصيل أكثر.

والثلاثاء، قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، إنها "تلقت بدهشة" تصريحات بدوي عن سعي الخرطوم لإقامة علاقات مع تل أبيب.