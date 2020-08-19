منظمة الصحة العالمية: لقاح كورنا الروسي في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية

وطن: أكدت مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية رنا الحجة، على التواصل مع الجانب الروسي للتعرف على تطورات لقاح علاج فيروس كورونا.

ولفتت الحجة اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة في شرق المتوسط، إلى أن اللقاح الروسي "سبوتنيك-V" مر بالمرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية، ودخل المرحلة الثالثة منذ أيام، مشددة على سعي المنظمة أن يكون اللقاح آمنا وفعالا.

وأضافت أن هناك ضمانات واسعة لتوزيع اللقاحات على جميع دول العالم، وقالت إن هناك جهودا كبيرة من التحالفات العالمية للسعي لإنتاج لقاح فعال وآمن.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا للمعلومات الواردة من سجلات الدولة الروسية للأدوية، سيكون اللقاح بالحقن العضلي باستخدام ناقلين على دفعتين: الأولى - مع الناقل الأول، بعد ثلاثة أسابيع - مع الناقل الثاني.

ووفقا لوزارة الصحة الروسية، يسمح نظام الحقن المزدوج بتكوين مناعة طويلة الأمد لمدة تصل إلى عامين.