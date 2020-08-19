"الإسلامي الفلسطيني" يطلق مركز الاتصال الرقمي الأول في فلسطين الذي يعمل على مدار 24 ساعة

رام الله- وطن: أطلق البنك الإسلامي الفلسطيني مركز الاتصال الرقمي الخاص به والأول في فلسطين الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وذلك في إطار استراتيجيته للتحول الرقمي الرامية لتمكين العملاء من التمتع بالخدمات المصرفية في أي وقت وأي مكان دون الحاجة لزيارة الفروع.

ويقدم المركز باقةً مميزة من الخدمات المصرفية لجمهور عملاء البنك، مثل خدمات البطاقات وإدارة الحسابات والشيكات والتمويلات والحوالات، إضافة للإجابة عن استفساراتهم المختلفة المتعلقة بحساباتهم وخدمات البنك، وذلك عبر قنواتٍ رقمية متعددة، تشمل WhatsApp وFacebook والموقع الإلكتروني للبنك والبريد الإلكتروني إضافة للاتصال الهاتفي.

وبين البنك أن المركز يشكل نقلة نوعية في طريقة وصول العملاء إلى حساباتهم وطلب الخدمات المصرفية المختلفة، كونه يعمل عبر قنوات رقمية تواكب متطلبات العصر ويفضلها الجمهور، إضافة لكفاءة طاقمه المؤهل والمدرب جيداً لتقديم أفضل خدمةٍ وبسهولة على مدار 24 ساعة، ما يسهم في تحقيق تجربة مصرفية مميزة للعملاء ويرفع مستوى رضاهم عن جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأشار البنك إلى أن أهمية الخدمات الرقمية التي يقدمها المركز تتعاظم في ظل الظروف الصحية الحالية والتي تستلزم تقليل الاحتكاك مع الآخرين وتجنب التجمعات وذلك حفاظاً على السلامة الشخصية والعامة، كما أنها تضاف إلى مجموعة مميزة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها خدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل التي تمكن العملاء من إدارة حساباتهم وبطاقاتهم وتسديد الفواتير والتمتع بأسعار مميزة لصرف العملات والعديد من الخدمات المصرفية الأخرى.

وتسهم استراتيجية التحول الرقمي للبنك الإسلامي الفلسطيني، وتقديمه الخدمات المصرفية للعملاء في أي وقت وأي مكان عبر قنواته الرقمية، في تعزيز مستويات الشمول المالي في فلسطين من خلال تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات المصرفية، كما تنسجم مع رؤيته باعتباره البنك الرائد في الأنشطة والخدمات المالية الإسلامية والاستثمار بمنظور تكنولوجي متطور يلبي احتياجات ومتطلبات العملاء وأصحاب العلاقة.

ويمارس البنك الإسلامي الفلسطيني أعماله وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية من خلال أوسع شبكة صيرفة إسلامية في فلسطين تضم 45 فرعاً ومكتباً وأكثر من 80 جهاز صراف آلي.