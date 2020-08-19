كوشنير البائس والقيادة السيئة!

كتب: عصام بكر*

جاريد كوشنير صهر الرئيس الاميركي يصر على الحط من قيمة الاحترام للذات التي يمكن لشخص يملك طموح وهيبة السلطة وبريقها الخادع مترافقة مع سطوة المال والاعمال ان يحافظ عليها على الاقل لحفظ ماء الوجه، والسعي لاكتساب بعض المصداقية اللازمة لبهو الكياسة امام الوسط المخملي الذي ينتمي اليه رغم طموح الشاب الوسيم الساعي لدخول حقل السياسة المستجد على عالمها ولكن تنقصه الخبرة والحيز غير المتمتع بهما، ولا بتعاليم علوم السياسة المبني على قراءة المتغيرات، وايضا بما يتطلب العمل فيها من مراس واسع وطويل مصحوبا بحنكة سياسية، وقدرة فائقة على الوعي، والثقافة، والاطلال على التفاصيل الكامنة في زوايا وتعقيدات عالم السياسة المشوب بكل الحذر.

كوشنير العراب لصفقة القرن، وأحد مستشاري سيد البيت الابيض يطل علينا هذه المرة بعد سلسلة من التصريحات السابقة المثيرة للجدل على مدار السنوات القليلة الماضية، والتي لم تكن موفقة في احسن احوالها، وخصوصا في حديثه ومواقفه المرتبطة بحل القضية الفلسطينية التي يراها على مقاس وطريقة نتنياهو الفاسد الملاحق بملفات اساءة استخدام السلطة، وسوء الائتمان وسط الحديث عن شراكات، وعلاقات مالية للابن اليهودي المدلل لدى البلاط البيضاوي(كوشنير) المتفاني بجد وجهد، واخلاص لخدمة مشروع الاحتلال والاستيطان الاستعماري في المنطقة العربية على حساب شعوبها ومقدراتها مع سيء الصيت المتربع على رأس الحكومة في تل ابيب – هذه التصريحات الجديدة هي استمرار لسياق طويل من زراعة الحقد الاعمى، وسوء استخدام الالفاظ التي تقتضيها على الاقل الاعراف الدبلوماسية للوقوف على الحياد او تجميل صورة الوجه احيانا، وطلائه بالمكياج، وفي كل مرة تعمل الادارة الاميركية على ذلك سرعان ما يسقط القناع الذي تخفي وجهها به ليتكشف من تحته بؤس، وعقم الرهان على اميركيا التي هي ذاتها في مناصبة العداء للشعوب كما هي دوما، وجديد تصريحات كوشنير بعد (الاختراق) الاماراتي لتطبيع العلاقة مع اسرائيل، وتحدثه عن القيادة الفلسطينية ووصفها "بالسيئة" هي في الحقيقة شهادة تقدير للقيادة تثبت انها تتمسك بالحقوق، والثوابت الوطنية، وانها اي القيادة لم ولن تكون يوما اداة مطياعة في ايدي الامريكان، وان القيادة لن تسمح بالنفاذ عبرها لتمرير ما يريده الاعداء او العبور للوعي الفلسطيني، وتبديل ابجديات الرواية القائمة على الحق التاريخي، وهي رواية الحياة بان هذه الارض ليست الا للشعب الفلسطيني الذي لم يسطو على احد، ولم يحتل ارض الغير بالقوة، ولم يمارس جرائم الابادة الجماعية، والاقتلاع بحق احد بل هو من طرد في صقاع الارض في محاولة لمحوه ليعود محافظا على ارثه الحضاري والانساني، وهويته الوطنية الضاربة في اعماق التاريخ، وان تبدلت لدى البعض بعض الصور لكنها غير قادرة على تغير الواقع، والقفز عن حقائق الماضي.

تصريحات كوشنير عبر قناة سي. بي .اس حول اغراق المنطقة في الصراعات القديمة هي فن من فنون استدامة الكراهية، والكذب لكن غير المتقن بل يصل للوضاعة المشوبة بالسخرية، وكأن المنطقة تعيش منذ عقود فترة نموذجية من الاستقرار والرخاء، والازدهار ولا يخفى على احد انه بفعل التدخل الاميركي، وايدي وكلاء الولايات المتحدة في منطقتنا كل ما نشهده من ويلات ونزاعات، وحروب تحركها تلك الاصابع الخفية والعلنية في لعبة دولية تشارك بها اطراف عديدة في مقدمتها اميركيا، ولا يعلم كوشنير كونه مستجد، وتلميذ سيئ ايضا ان سبب التناحر الدموي المتواصل في المنطقة الاساسي هو احتلال اسياده لارضنا، والتمدد في الارض العربية لكنه يحاول استمالة النخب المتعجرفة التي تشاركه ذات التوجه ولا ترى غير مواصلة ضخ الاكاذيب "واستهبال" العقول، مع اللعب على اوتار وهم الاقتصاد والتنمية على حساب الحقوق حقوق الشعوب في السيادة، والتمتع بمقدراتها، وثرواتها ومواردها.

من اين جاء كوشنير بهذه الشجاعة!! ليقول ما قال متناسيا ان الشعب الفلسطيني لا يمكن ان يقبل بفرض قيادة لا تمثله مثلما لا يقبل سياسة الامر الواقع، وفرض الحلول عليه، وبدلا ان يقر بفشل صفقة القرن وهو رجل الاعمال الذي يؤمن بالصفقات التي قد تنجح وقد تخيب وهي ستخيب حتما هذه المرة يحاول تسويق القيادة البديلة مثلما راى سقوط ورشة المنامة التي انتهت الى غير رجعة هي الاخرى، وما يقوله لا يعنى شيئا على الاطلاق بالمعنى السياسي الا التاكيد على الحقد الاميركي الاعمى لحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، ويفتح الذاكرة على سجل اسود من حقبة سابقة حين اتفق شارون وبوش على "ازاحة " ياسر عرفات من المشهد باعتباره (عقبة امام السلام) والترويج ان الفلسطينين يستحقون قيادة افضل!! والسؤال المطروح هو افضل باية مقياس؟ وافضل لمن!! القيادة الفلسطينية التي على مقاس اسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة! هي لن تكون محل ترحاب او قبول لدى الشعب الفلسطيني، ومحاولة اقصاء القيادة الحالية لن تكون محل قبول او وجود امكانية للتعاطي معها باي حال من الاحوال بل هذه التصريحات تقع في خانة التدخل السافر في الشأن الداخلي الفلسطيني لانهم يريدون قيادة موالية للاملاءات، والشروط قيادة تقبل بتمرير سلب الارض، وتمرير المخططات لاستدامة الاحتلال فيها.

ربما هذه التصريحات الصبيانية لكوشنير التي طالما تعودنا على اطلاقها من حين لاخر منذ الحديث عن صفقة القرن لا تستحق عناء الرد عليها حتى، وهي ليست ذات قيمة باي وزن سياسي كونها فقاعات صابون لكن المغزى، والتوقيت في ظل اشتداد الهجمة بعد قطع العلاقات مع امريكا، والضوء الاخضر لتنفيذ الضم، وسلسلة المواقف الاميركية التي اعقبت ذلك كله تعود الولايات المتحدة لتنبري مصممة على المضي في الشراكة الكاملة مع الاحتلال وفي كل محطة تعمل على اظهار لمن لا يريد ان يفهم ويرى مدى التماهي الكامل وهذا برأيي التعبير الصادق الواضح الذي لا لبس فيه حول حقيقة وجوهر الموقف الاميركي الرسمي، وهو بالمناسبة الموقف الطبيعي القائم على تدمير قواعد العمل الدولي، والشرعية الدولية كاسس للحل ليحل محلها منطق القوة، وفرض الحلول، واستعباد الشعوب وبالذات العربية.

كوشنير الاتي لنا عبر اروقة المال القذر يبيع نفسه وهما جديدا هذه المرة من اجل استمرار اسطوانة الترويج لاي امكانية يراها سانحة لبيع ما يريد، ولكن من يشتري بضاعة فاسدة ليس بعاقل اي لا يوجد من يشتريها لان امكانية تطويع ارادة الشعوب، وثنيها عن التمسك بمستقبل اجيالها بل يغرق نفسه في احلام اليقظة التي سيصحو ذات يوم ليجد نفسه خال الوفاض مسربلا بالخيبة، والفشل الذريع ببساطة لان الشعب الفلسطيني باق موجود على الارض لا يمكن الغاء وجوده من التاريخ والجغرافيا، وعليه اي كوشنير مراجعة درس محاولة ازاحة عرفات بعد فشل كمبديفيد، ورفض التنازل عن الثوابت ومن مدلولات ذلك اندلاع الانتفاضة الثانية رفضا لفرض الحل، والمقاربة بينهما ما يجري الان على ضوء فشل حلول التصفية الاميريكة، وبعد قرارات 19 ايار الماضي للقيادة الفلسطينية التي تقضي بالتحلل من الاتفاقيات مع دولة الاحتلال، وبينهما جرت الكثير من المياه من ذلك الحين في النهر كما يقال، واختلفت معها الظروف والاوضاع، ولكن بقي الثابت الذي لا يتغير هو تصميم الشعب الفلسطيني على التمسك بحقوقه كاملة، وان اي قيادة مهما كانت لا تتمسك بهذه الحقوق لن يكتب لها النجاح ومحاولة اختراع قيادة بديلة لمنظمة التحرير بشراء بعض الشخوص هنا وهناك كلها منيت بالفشل والسقوط المدوي لان الشعب الفلسطيني سيلفظها لانه لا يوجد في قاموسه السياسي والوطني قبول الدخلاء، وعلى كوشنير الصغير ان يقرأ التاريخ جيدا ففيه من العبر الكثير الكثير الذي عليه ان يعرفه.



*عضو المجلس الوطني الفلسطيني

