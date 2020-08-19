الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من الضفة غالبيتهم من القدس

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاربعاء، عدة شبان من مناطق في الضفة.

وأفادت مصادر محلية باعتقال الاحتلال عشرة مواطنين من القدس المحتلة، بينهم 9 من العيسوية.

ومن العيسوية، واعتقلت قوات الاحتلال كلا من: محمد وليد عبيد، ومحمد مروان عبيد، ومحمود شفيق عبيد، ومحمد موسى درباس، ويزن ابراهيم عبيد، واحمد عايش عبيد، ومحمد غاصب عبيد، ومعتصم حمزة عبيد، ووديع داود عليان، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرام شمال القدس، واعتقلت الشاب شادي أبو غربية.

وفي بيتونيا اعتقل جنود الاحتلال الشاب رياض احمد شحاده، فيما شهدت البلدة مواجهات بين الشبان والقوة الاحتلالية.

واعتقل جنود الاحتلال الشاب محمد أيمن شريدة (28 عامًا) من مدينة طوباس، على طريق البحر الميت قرب أريحا.

وشهدت بلدة فقوعة قضاء جنين مواجهات عنيفة بعد اطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت خلال اقتحامها للبلدة.

