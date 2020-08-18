طيران الاحتلال يستهدف أرضًا زراعية شرق حي الزيتون في غزة

وطن: قصفت طائرات الاحتلال الحربية، اليوم الثلاثاء، بعدد من الصواريخ مواقع وأراض زراعية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن طائرة إسرائيلية من دون طيار قصفت بصاروخ واحد على الأقل موقعا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ثم أغارت الطائرات الحربية على نفس المكان بصاروخين، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين المجاورة.

وقصفت طائرة حربية إسرائيلية موقعا في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين القريبة من الاستهداف.

كما قصفت طائرة حربية إسرائيلية أرض شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال أن القصف جاء ردا على إطلاق قذيفتين صوب المواقع العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.