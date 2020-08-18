13 وفاة و1342 إصابة بفيروس كورونا في دولة الاحتلال

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 13 وفاة و1342 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 705 وفيات وحصيلة الإصابات إلى 96,093 إصابة.

ووفقا لمعطيات "الصحة الإسرائيلية"، تم تسجيل 8 وفيات و1024 إصابة خلال اليوم. ويبلغ عدد الإصابات النشطة 23,417 إصابة، و404 مصابين بحالة صحية حرجة منهم 117 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي في المستشفيات. وبلغ عدد حالات التعافي 71,971 حالة.

وفي سياق متصل، قال منسق مكافحة "كورونا" في وزارة الصحة الإسرائيلية البروفيسور روني غامزو، إنه قد يوصي لفرض قيود مشددة أكثر على الجمهور تحسبا من انتشار أوسع لفيروس كورونا، بحلول الأعياد اليهودية، والتي تبدأ برأس السنة العبري، في 18 أيلول القادم وتنتهي بعيد "العرش" في 9 تشرين الأول.

وحول احتمال فرض اغلاق خلال الأعياد اليهودية، قال غامزو إنه "ندرك جيدا جميعنا الإشكالية المتعلقة بالتنقل والترفيه والعزائم في الأعياد. وليس ملائما أن نقرر في هذا الأمر الآن. وتفرض الأعياد تحديًا آخر إضافة إلى التحديات الموجودة في جهاز التعليم. ونحن ندرك أنه إذا وُجدنا في مستوى انتشار مرتفع للفيروس قبيل الأعياد، فإنه ينبغي التفكير بقيود".