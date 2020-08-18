الأمن الوقائي بنابلس يتمكن من القبض على أحد المطلوبين الخطيرين للعدالة



وطن: أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الأمن الوقائي مساء اليوم بأن الجهاز في نابلس وبالتنسيق الكامل مع النيابة العامة، وبإسناد من قوات الأمن الوطني ، تمكن من القاء القبض على أحد المطلوبين الخطيرين للعدالة في الضفة الغربية، وذلك في مخيم بلاطة شرق نابلس وهو من منطقة الخليل، ومطلوب منذ فترة ، ومتهم بارتكاب عدة جرائم بالخليل .

واضاف البيان أنه تم القبض أيضا على شخصين آخرين مسلحين كانا برفقته في المخيم .

واشار البيان الى أنه سيتم تحويل المعتقلين الى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم وفق الاصول .