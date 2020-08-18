القيادة: على جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي تحمل المسؤولية الكاملة بالدفاع عن قراراتها

وطن: أعلنت القيادة الفلسطينية في بيانها الختامي، الليلة، رفضها وإدانتها الاتفاق التطبيعي الثلاثي "الاماراتي،الاسرائيلي،الامريكي"، ودعت للتراجع عنه.

وطالبت القيادة في بيانها الذي تلاه أمين سر منظمة التحرير صائب عريقات، " جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامية بتحمل المسؤولية الكاملة بالدفاع عن قراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية"

وأكدت القيادة أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهي صاحبة الحق بالتحدث باسمه، ولن تسمح لاي كان بأن يتحدث باسم الشعب الفلسطيني، ولم تفوض أحد بالحديث باسمه.

وجددت القيادة رفضها المطلق لصفقة القرن، واكدت تمسكها بقرارات الشرعية الدولية.

ودعت سكرتير الأمم المتحدة لرفض كل ما يخالف قرارات الامم المتحدة والشرعية الدولية.

ووجهت القيادة نداء للقوى والشعوب العربية بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة.

وأكدت على ضرورة تفعيل المقاومة الشعبية .