برج خليفة لن يخفي الابرتهايد



هآرتس – كتب: ميخائيل سفارد – 18/8/2020

" يجب على بيبي أن يتذكر بأنه حتى وهو يصنع السلام فهو مازال رئيس دولة مجرمة تمارس الاجرام ضد شعب واقع تحت سيطرتها ".

نتنياهو يسوق الاتفاق مع اتحاد الامارات كدليل على أن السلام في الشرق الاوسط لا يقتضي استقلال وتحرير فلسطيني. واذا اردنا قول الحقيقة، فان مناحيم بيغن واسحق رابين سبق واثبتا ذلك قبله عندما لم تشترط اتفاقيات السلام التي تم التوقيع عليها مع مصر والاردن انهاء الاحتلال. ولكن نتنياهو هو أول رئيس حكومة يلوح بعدم حل الصراع بين اسرائيل والفلسطينيين كانجاز سياسي. يمكن أن يكون محقا. يمكن أن الاتفاق مع الامارات يثبت أنه بالامكان تطبيع العلاقات مع دول كثيرة في الشرق الاوسط والاستمرار في احتلال شعب عربي. حيث أنه على الوثائق يتم التوقيع بالأيدي، أما على حنجرة الفلسطينيين فيتم الدوس بالارجل، ويمكن القيام بالأمرين في نفس الوقت. اذا ما هو الغريب؟ كيف يفيدنا هذا والى أين سيوصلنا؟.

كل التطبيعات في العالم، كل انظمة تتبع معارضي النظام التي ستبيعها اسرائيل بفضلها للديكتاتورات في منطقتنا، وكل عمليات التسوق التي سيقوم بها الاسرائيليون في المجمعات التجارية في دبي، لن تخفي جريمة الابرتهايد التي نواصل ارتكابها تجاه الشعب الفلسطيني. في الوقت الذي نبني فيه علاقات مع دول الخليج فان سياسة حكومتنا تواصل بكل الطرق فرض الدونية على الفلسطينيين، وتطوير تفوق يهودي. هي تؤسس حياة خالية من الحقوق لملايين الاشخاص، مع قمع منهجي من خلال استخدام القوة وتحرمهم من كل موارد وطنهم. هذه السياسة تبدو بشكل أقل جودة من الاحتفالات في حدائق البيت الابيض، وتشكل محرك قوي لتغيير تدريجي، لكن مستمر ودراماتيكي بالنسبة لاسرائيل، بالاساس في المجتمع المدني الدولي، وتدريجيا ايضا لدى زعماء سياسيين وحتى في تجمعات يهودية كثيرة في أرجاء العالم. نحن نفضل تصنيف كل عنصر في هذه العملية على أنه لاسامي من اجل الحصول على اعفاء من مواجهة انتقاد. وهكذا على الطريق نحن نقوم بتنفيذ فعل مشين في النضال الهام ضد كراهية اليهود.

انجاز نتنياهو سيؤدي كما يبدو الى أن الدبلوماسية العالمية ستركز على الاحداث البراقة للاحتفالات بالعلاقات الجديدة بين اسرائيل ودول الخليج. وربما حتى ستصدر طبعة جديدة من الكتاب الاكثر بيعا "فيلا في الغابة". ومن المعقول أن العالم سيرفع (مرة اخرى) نظره عن اقبية التعذيب التي تعمل 24 ساعة في اليوم وسبعة ايام في الاسبوع تحت قاعة الحفلات الاسرائيلية. ولكن هذا التجاهل لخزانة الهياكل العظمية لدينا توجد له حدود.

الفلسطينيون غير ذاهبين الى أي مكان. الابرتهايد الاسرائيلي سيواصل البزوغ من كل زاوية. وحتى لو وضعوا برج خليفة في قلنديا فهو لن يخفي معسكر عوفر الذي يقع قربه. هناك المحكمة العسكرية متجمدة منذ عشرات السنين من اجل قمع سياسي وحشي (نعم، وكذلك لمعاقبة القتلة). وهو لن يخفي جهاز القضاء المزدوج الذي يظهر في اللافتات في الشوارع المنتشرة على جانبي الحواجز في الضفة الغربية، وتوضح أن هناك قانون للفلسطينيين وآخر لليهود. وهو لن يخفي جدران الفصل والتطوير اليهودي الكثيف الى جانب منع وهدم كل تطور فلسطيني، والبنى التحتية المنفصلة بطريقة منفصلة وغير متساوية على الاطلاق.

اسرائيل تتجول بالطائرة مثل رئيس المنظمة الاجرامية الذي يرتدي بذوق رفيع ويشم رائحة عطر فاخر، لكن الجميع يرى المكالمات الهاتفية العصبية التي يجريها، والمسدس الذي يخرج من جيب معطفه. ويعرفون أن امواله هي اموال مجبولة بالدم. اسرائيل مضطرة الى استثمار طوال الوقت موارد ورأس مال سياسي للحفاظ على التجاهل الدولي لجرائمها، والتعاون مع زعماء مستبدين وتطوير علاقات مع دول مجذومة. واستمرار الاحتلال والابرتهايد يلزمنا بالعضوية في العالم السفلي الدولي. ويتطلب منا أن نعيش حياة اجرامية.

اذا ربما يكون نتنياهو على حق، ويمكن أن نصنع سلام مع دول عربية من فوق رؤوس الفلسطينيين. ولكن هذا ليس هو حقا ما حاول أن يقوله. النص الفرعي هو أنه اذا كان بالامكان قضاء عطلة نهاية الاسبوع في سباق الجمال في صحراء دبي، فلن يكلفنا الاحتلال والفصل العنصري أي شيء، نحن الاسرائيليون. اذا كان يمكن التوصل الى علاقات طبيعية مع جيراننا بدون أن يحظى فلسطيني واحد بحريته، فكل شيء جيد وليس هناك سبب أو ضغط لحل العقدة الفلسطينية – الاسرائيلية. ولكن هذا بالضبط طريقة تفكير مجرم. اذا كان الجيران لا يقولون أي شيء عندما تسمح صرخات الاستغاثة لزوجتي وأنا اضربها، فلا توجد مشكلة. يمكن مواصلة الضرب؛ واذا لم ادخل الى السجن بسبب السرقة فليس هناك سبب للتوقف عن السرقة.

الاسرائيليون يجب عليهم التمرد ضد الابرتهايد الذي يمارس باسمهم، وليس لأنه سيأتي شرطي أو لأنه لم تتم دعوتنا للحفلات، بل لأن اشخاص محترمين لا يرتكبون جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية. لأننا جميعا بشر ويجب علينا أن لا نصنع لشعب آخر أمر مكروه عليها. لأنه اذا كان هناك عبرة ما من تاريخ شعبنا فهي أن نتجند من اجل مجموعات انسانية يمارس ضدها التمييز ويتم استغلالها واضطهادها. اذا، مبروك يا بيبي على الاتفاق مع الشيخ خليفة. ولكن عليك أن تتذكر: حتى وأنت تصنع سلام فانك ما زلت رئيس دولة تمارس الاجرام ضد شعب موجود تحت حكمها. واذا كان علي المراهنة فان هذا ما سيسجل في صفحتك في ويكيبيديا بعد مئة سنة، وليس أنك فتحت خطوط الهاتف مع أبو ظبي.