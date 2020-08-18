استطلاع لوطن: 73% يعارضون اغلاق المحافظات يومي الجمعة والسبت

وطن: أظهر استطلاع لشبكة وطن الإعلامية أن أغلبية المصوتين لا يؤيدون قرار الحكومة اغلاق المحافظات بشكل كامل يومي الجمعة والسبت؟

وقد وجهت شبكة وطن الإعلامية السؤال التالي عبر موقعه الإلكتروني في 9 آب/ اغسطس : " هل تؤيد قرار الحكومة استمرار اغلاق المحافظات بشكل كامل يومي الجمعة والسبت؟"، حيث اعرب 73% عن عدم تأييدهم لاغلاق المحافظات يومي الجمعة والسبت، بينما ايد ذلك 27% من المصوتين، علما نان عدد المصوتين على السؤال بلغ قرابة 11 الف شخص.

وكانت الحكومة اعلنت في 12 آب/اغسطس إجراءات جديدة للتعايش مع فيروس "كورونا"، كالسماح بإقامة صلاة الجمعة في الساحات العامة والمفتوحة، والسماح بفتح المحال التجارية ومختلف الأنشطة الاقتصادية الأخرى يومي الجمعة والسبت مع الالتزام الصارم بإجراءات السلامة العامة التي حددتها بروتوكولات وزارة الصحة.