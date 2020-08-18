المحامي صلاح موسى يكتب لـوطن: وزير العمل والمعادلة الصفرية للحقوق العمالية والقطاعات المتضررة!

الاتفاق الثلاثي الذي وقع بين أطراف الحوار الاجتماعي في بداية الجائحة تناول الأجور من باب الحقوق ولم يتنبه إلى سبل المتابعة لضمان التنفيذ و/ا وان الاتفاق يمكن استغلاله من القطاعات التي لم تتأثر في الجائحة، الحكومة اليوم عاجزة عن تقديم أي دعم مالي للمتضررين من عمال وقطاع خاص،حتى نكون ايجابيين في الطرح علينا أن نكون واقعيين نوازن في الطرح والحلول، لا نلوم وزير العمل أو نقابة أو قطاع خاص، نفكر معا نحو الممكن لنوازن بين مصالح الأطراف مركزين على الضمانات الناظمة لتنفيذ ما نطرح دون الإخلال بجوهر الحقوق المكفولة قانونا.

قطاع واسع من العمال وأصحاب العمل سحقوا بسبب الجائحة، وقطاعات أخرى انتعشت، وجزء منها حافظ على وجوده بأضرار محدودة وأخرى لم تضرر بالمفهوم الفني للكلمة.

التعميم الذي نسمعه في التعامل مع مشكلة العمال (كأن كافة العمال) تضرروا خلق حالة من الإرباك، فقفز بعض النقابين منظرين إلى عدم جواز استخدام المادة(38) من قانون العمل من قبل أرباب العمل،ونرى أن عدد من أرباب العمل يطرح انه الوقت حان لتفعيل المادة(41) من قانون العمل حتى نوقف النزيف ونتجنب الخسارة المستمرة، أما وزير العمل على ما يبدو يريد إحياء الاتفاق الثلاثي الذي نراه ولد غير مكتمل ولا نعتقد أن ذات الأداة التي من الممكن كانت فعالة في بداية الأزمة يمكن استدعائها مرة أخرى.

الأطراف الثلاثة تعمل على إدارة الأزمة حتى تجاوزها، حيث يعتقد كل فريق أن تحميل الطرف الأخر للمسؤولية والدفاع عن مصالح من يمثلون هو الحل الوحيد.

بعيدا عن جدلية المواقف ومدى صدقيه كل طرف نعتقد أن المطلوب ألان عدم نقاش الأمور من زاوية الحقوق أو مصالح أرباب العمل وحمايتها فقط وتثبيت صلابة الموقف الحكومي من عدمه، نحن نحتاج إلى ترويض الأزمة الجارفة وتحويلها إن أمكن إلى فرصة سانحة لبناء نموذج قد يسهم في الحفاظ على ما تبقى من علاقات عمل وقد يؤخر الانهيار القادم إن بقيت الأمور دون المبادرة لحلول إبداعية.

كي نبدأ خطة نحو الأمام علينا أن نجيب على السؤال الأساس ما هي القطاعات التي تضررت بشكل شامل ومن هي القطاعات التي تضررت بشكل محدود أو التي لم تضرر أو التي انتعشت في ظل جائحة الكورونا.

إن الإجابة والتصنيف يساعدنا على فهم أين تتركز المشكلة وكيف لنا حصرها ومعالجتها، لذا فأننا نقترح التصنيف التالي والذي يمكن تعديله أو تطويره وفقا لدراسات مسحية حقيقة كالدراسة المسحية وفقا لاستمارات موثقة التي قام بها مركز جمعية مركز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بخصوص أثار جائحة كرونا على المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وليست افتراضيه. ويمكن لنا تقسيمها إلى المحاور التالية:

1- قطاعات تضررت إلى درجة الانهيار ونحن هنا نقصد أصحاب العمل والعمال، مثل قطاع السياحة، دور السينما ورياض الأطفال والحضانات قطاع النقل، التدريب المهني، أصحاب مدارس السياقة، محلات الحلويات، أصحاب المهن الحرة من أطباء أسنان ومحامين ومهندسين ومقاولين، مراكز التدريب المهني وصالات الرياضة والمسابح ومستوردي السيارات، قطاع النسيج. هذه القطاعات تعني أن كل من يعمل مع هذه القطاعات قد تضرر بطريقة مباشرة، مما يتطلب حصر العاملين في هذه القطاعات لرسم سياسة إجرائية في التعامل مع حقوقهم، بالمقابل يجب فحص حجم الضرر على أصحاب العمل لاختيار السبل الممكنة لدعمهم أيضا من خلال قرارات من قبل الحكومة وبعض منظمات قطاع الأعمال لإعادتهم إلى الحياة أو للتخفيف من أثار الضرر، وهنا بالطبع يأتي دور الحكومة في إقرار سياسات قابلة للتطبيق وغير مكلفة بالمفهوم المباشر، هذا ما سنأتي على ذكره في هذه الورقة( المقالة).

2- قطاعات تضررت بشكل محدود وأيضا نعني العمال وأصحاب العمل، مثل المطاعم تجار التجزئة، أصحاب المشاريع الصغيرة، العاملين في البصريات وأخصائي البصريات ،المستشفيات التي استخدمت كمراكز للعزل، مزارعي الألبان والاجبان الذين يسوقون إلى محلات الحلويات واللحوم للمطاعم، عمال "إسرائيل"، وعمال المياومة( مع تحفظي على هذا الاستخدام) حيث انه لا يوجد مفهوم واضح لعمال المياومة في الإطار العملي.

3- قطاعات لم تضرر وهنا اقصد العمال وأصحاب العمل، مثل (شركات المياه والكهرباء) البلديات المزارعين وموردي الاجبان واللحوم وما شابه للسوبر ماركت، الجمعيات الخيرية والأهلية المحلية والأجنبية، منظمات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين، المؤسسات الدولية المانحة او العاملة في فلسطين، المحاسبين، الجامعات، المعاهد، الغرف التجارية، النقابات، اتحاد الصناعات وما يتصل بها، العاملين في الوكالات الدولية للأنباء من تلفزيون وصحافة مكتوبة والكترونية، وهذه بالطبع لم تفصل أي عامل أو تنهي عقود أي من العاملين لديها.

4- قطاعات ازدهرت في ظل الجائحة، البنوك، شركات الاتصالات الأرضية والخلوية، شركات الانترنت ومزودي الخدمات من شركات أخرى يتعلق عملها في الانترنت ، مصانع مواد التعقيم ومواد التنظيف والكمامات الصحية والطبية، شركات الأدوية البشرية والبيطرية، شركات التامين، السوبر ماركت، محلات اللحوم، محلات الخضار والمزارعين، شركات الدجاج وموردي اللحوم، مصانع الملابس والأجهزة الطبية المتعلقة بمواجهة الأدوية، شركات التخليص الجمركي، محلات بيع الحمص والفلافل والمعجنات، محلات القهوة وتوابعها، مصانع الاجبان والألبان، المخابز، خدمات التجارة الالكترونية، خدمات التوصيل، قطاع النقل الخاص بنقل المعدات والمواد من المعابر إلى المدن والوزارات، شركات الغاز والتدفئة، شركات الطاقة الشمسية، تجار الجملة والمفرق الذين قاموا بتوريد الطرود الغذائية للمحتاجين خلال فترة الجائحة، مصانع الشبس والمأكولات على كافة أنواعها.

بالمختصر هذا التصنيف السريع والذي قد نكون قد نسينا قطاع أو أدخلنا قطاع في خانة لا تتفق مع تقديرات من له علاقة به، فان الهدف والغاية من هذا التصنيف هو دفع النقابات والقطاع الخاص والحكومة للانتقال من البحث عن حلول عامة وغير مدروسة قد تربك القطاعات جميعها وتدفع بعض الجهات لتفسيرها بصورة تخالف الغاية من انجازها، كما حصل عند توقيع الاتفاق الثلاثي بخصوص الحد الأدنى من الأجور الواجب تسديدها من قبل أصحاب العمل للعمال.

إن الغاية التي تحدد الوسيلة هنا أن يبادر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مع بقية الاتحادات المهنية والعمالية لإجراء مسح نوعي وكمي لعدد العمال المتضررين في القطاعات المسحوقة والقطاعات المتضررة بشكل محدود على أن يتم بناء منهجيات عمل مختلفة في التعامل مع القطاعات المنهارة أو المتضررة بشكل محدود، وهذا ما يجب أن يقوم به القطاع الخاص أيضا من خلال الغرف التجارية أو مجلس تنسيق القطاع الخاص، بالمقابل فان على الحكومة أن تفعل نص المادة(12) من قانون العمل حتى تتمكن لاحقا من التحقق من المسح الذي سيقوم به كل طرف، وقد يتم تكليف جهات محايدة للقيام بهذه المسوح لصالح كل من العمال والقطاع الخاص، وقد يتساءل البعض ولماذا هذا المسح وما الغاية منه، ببساطة سيساعدنا في حصر الإعداد المتضررة من العمال ومن أصحاب العمال حتى يتم وضع آليات فنية وإجرائية وقانونية للتعامل مع هذه المعطيات.

بناء على النتائج المعلوماتية التي سيتم الوصول إليها من خلال المسوح المذكورة نكون أمام الخطوات القانونية والإجرائية التالية:

1- تقرر الحكومة وبشكل جرئ وبالاتفاق مع النقابات والقطاع الخاص على إنهاء عقود كافة العاملين في القطاعات التي سحقت والتي تم تصنيفها في الخانة الأولى من هذه الورقة وفقا لقانون العمل، بحيث يتم دفع كافة المستحقات العمالية لهم ودون تأخير على أن تشرف وزارة العمل على هذه التسويات بحضور ومصادقة ممثل قانوني(محامي) عن العمال وأصحاب العمل في كل محافظة ويتم مصادقتها من اللجنة الفنية العليا في مقر الوزارة، بحيث تعتبر أي تسوية جرت أو تجري خارج هذا الإطار باطلة ويجوز الحجز على أموال أصحاب العمل في حال خالف هذه الإجراءات، وبذا نكون قد أوقفنا النزيف وزودنا العمال بسيولة تمكنهم من مواجهة صعوبة الظروف، ومنعنا التوجه للقضاء كي لا يتم استنزاف وقت المحاكم والعمال، بحيث يقوم مجلس القضاء بالفصل في الدعاوي التي قدمت له من العمال قبل إقرار هذا الإطار خلال شهرين من تاريخ النظر في الدعوى.

2- تقرر الحكومة بالتعاون وبالتوافق مع النقابات وأصحاب العمل لمن تضرر بشكل محدود من أصحاب العمل بتقديم طلب (إشعار) لإعادة الهيكلة بحيث يتم فحص كل طلب على حذى وبشكل مركزي من لجنة مستقلة وغير معروفة للجمهور مشكلة من محامين ومحاسبين ومن علاقات العمل والتفتيش والدائرة القانونية بوزارة العمل.هذا الأمر يتطلب تعديل تشريعي مؤقت بهذا الخصوص أو من خلال توقيع اتفاق ثلاثي بهذا الخصوص من خلال عرض هذا الاتفاق إن لزم على المحكمة الدستورية لإقراره كجزء مقبول في العمل القانوني لاحقا،أو من خلال قرار يتخذ من مجلس الوزراء استناد لحالة الطوارئ مع ضرورة الرد خلال شهرين من تاريخ تقديم طلب إعادة الهيكلة حسب ما ورد أعلاه.

3- إن عملية إعادة الهيكلة يجب أن تتم تحت إشراف جهات فنية وليس بناء على قرار وكما كان معمول به من السابق بحيث يصدر وزير العمل تعليمات واضحة بخصوص كيفية ومضمون وسبل إعادة الهيكلة وقد يكون قرار صادر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العمل أمرا مقبولا أو قابلا للفحص بهذا الخصوص.

4- أما القطاعات التي لم تضرر أو ازدهرت فلا يجوز لها إنهاء عقود العاملين لديها إلا لأسباب قانونية وكما حددها قانون العمل لغاية انتهاء الطوارئ أو إيجاد صيغة قابلة للنفاذ وفقا للمستجدات.

5- إصدار قرار من مجلس الوزراء بفرض غرامات قد تصل إلى إغلاق المنشأ بحق أي جهة لا تلتزم بهذا التصور وهذه الإجراءات، وتفعيل المواد التي تتعلق بوضع اليد والحجز المباشر من الحكومة بفعل حالة الطوارئ أن لم يلتزم ذوي الشأن بما ورد في هذه الإجراءات والخطوات.

يبقى السؤال وماذا عن أرباب العمل الذين تضرروا بشكل كبير أو محدود، ماذا على الحكومة أن تفعل؟ وماذا على القطاع الخاص أن يبادر لتمكين هؤلاء القطاعات من استعادة عافيتها التجارية وعليه فإننا نقترح الخطوات التالية:

1- أن تبادر الحكومة من إعفاء هذه القطاعات من رسوم الترخيص والضرائب كاملة او جزئيا، وإجراء تسويات شاملة مع أصحابها عن الفترات السابقة بحيث يتم توثيق ذلك وبذا تكون الحكومة قد ساهمت بحصة مالية غير مباشرة.

2- إعفاء أصحاب المصالح المتضررة بشكل كامل أو محدود بنسب متفاوتة للعام 2021عن ضريبة الدخل الأملاك والمهن والحرف والمعارف والنفايات والارمات والخدمات الأخرى وبذا تكون الحكومة والبلديات ساهمت في حمل جزء من أعباء هذا القطاع المتضرر.

3- إعفاء أصحاب المصالح من رسوم الترخيص والعضوية في الغرف التجارية والصناعية والاتحادات المنضويين تحت لوائها بحيث تصبح الرسوم رمزية سيما وان العضوية في الغرف التجارية موقوفة على تسديد الرسوم، فيجوز للغرف التجارية تخفيض الرسوم من خلال الحصول على مصادقة وزير الاقتصاد على ذلك.

4- إعفائهم من رسوم ترخيص السيارات والتامين على مرافق المنشات ضد الحريق والسرقة والمسؤولية المدنية أو ترحليها للعام القادم طالما أنهم لم يستفيدوا منها خلال العام 2020.

5- منح التجار المتضررين قروض صفرية أو بفائدة أو مرابحة قليلة بضمان الغرف التجارية والحكومة حتى يتمكنوا من الاستمرار أو استعادة نشاطهم الاقتصادي

أما العمال المتضررين وأصحاب المهن الحرة من أطباء ومهندسين ومحامين وغيرهم بشكل كامل أو جزئي من الممكن منحهم قروض بفائدة صفرية بضمان الحكومة والنقابات فيمكن تقديم لهم الخطوات التالية:

1- إعفائهم من الضرائب المفروضة عليهم في منازلهم أو تخفيضها بنسبة معينة وتشمل ذلك ضريبة الأملاك والمعارف والمهن والنفايات وضرائب الدخل والقيمة المضافة من خلال آلية احتساب واضحة.

2- منحهم تسهيلات بنكية بفائدة أو نسبة مرابحة منخفضة وبضمان نقاباتهم والحكومة لفترة معينة ومبلغ محدود حتى يتمكنوا من التعامل مع الأزمة وعبروها.

3- إعفائهم من الأجور بنسبة 40% للمكاتب والبيوت المستأجرة وخصم هذا الإعفاء من ضريبة دخل المالكين لهذه العقارات.

نعتقد انه حان الوقت للتفكير في تفعيل قانون الضمان الاجتماعي بشقه المتعلق بصندوق البطالة فقط والتي سنتناوله في مقال أخر(ورقة أخرى)

إن كل ذلك لا يمكن أن يتم إلا بإطلاق حملة وطنية مشتركة بقيادة وزارة العمل لتوعية الجمهور حول كافة هذه الخطوات بالتعاون مع كافة الجهات ولا باس من تخصيص موجه يومية موحدة ولمدة ساعة على مدار شهر من تاريخ إقرار هذه الأفكار وتجسيدها في كافة التلفزيونات الرسمية والخاصة والمواقع الإخبارية والالكترونية والراديوهات حول هذه الموضوع الهام.

إن هذه الخطوات لن تعالج الأزمة ولكنها ستعيد مفهوم التعامل معها على طريق التأخير من تداعياتها وتحول دون وقوع الانهيار الذي يلوح في الأفق حيث إنها الفوضى التي لا رأس لها، فهل يفعلها وزير العمل ويأخذ بهذه الخطوات بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين .