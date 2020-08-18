الإغاثة الزراعية وإنقاذ الطفل تتفقدان مشاريع "نجاحها" الريادية في طولكرم

وطن: نظمت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) و إنقاذ الطفل جولة ميدانية لزيارة اثنان من المشاريع الريادية التي تنفذها الفتيات ضمن مشروع " تمكين الشابات الرياديات الفلسطينيات في القطاع الزاعي في الضفة الغربية ومحافظات قطاع غزة - نجاحها " في محافظة طولكرم، وضم وفد انقاذ الطفل مدير البرامج و المشاريع لديها د.محمد عوض و مديرة المشروع سناء علوي و ندى نبريص مسؤولة المتابعة و التقييم، كما ضم وفد الإغاثة الزراعية مديرة المشروع لدى الإغاثة الزراعية أثار هودلي و مسؤولة المتابعة و التقييم في المشروع لدى الإغاثة الزراعية لينا سعد ، وكان في استقبالهم مدير فرع الشمال في الإغاثة الزراعية د.عاهد غانم و منسق المشروع فراس فحماوي.

وتم زيارة مشروع الريادية م. هديل قشوع و الذي هو عبارة عن زراعة الزنجبيل في احواض على اسطح المنزل ، حيث يعتبر الأول من نوعه في فلسطين و تم الاطلاع عن قرب على مشروعها و مدى نجاح هذه التجربة ، وقابلية تسويق المنتج ، حيث تلقت هديل العديد من تدريبات في مواضيع دراسة الجدوى الاقتصادية و التسويق التي تمكنها من البدء في مشروعها و ادراته بنجاح.

كما تم زيارة الريادية م . سنابل عودة في مزرعتها بقرية ارتاح للإطلاع على تجربة زراعة العنب اللابذري و هي التجربة الاولى من نوعها في محافظة طولكرم ، حيث ابدى الفريق اعجابه بطريقة ادارة المستفيدة للمشروع خصوصا انه يحتاج لعامين على الأقل حتى يصبح منتجا وله جدوى اقتصادية.

و ابدت المستفيدتان حماسة كبيرة للمشاريع خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد و شبه انعدام الوظائف لدى المؤسسات الحكومية و الخاصة ، وأن هذا المشروع يخلق فرص عمل للمستفيدات و عوائلهن و يعزز من الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية لهن.

ويشار الى أن مشروع "تمكين الشابات الرياديات الفلسطينيات في القطاع الزراعي – نجاحها "، تنفذه انقاذ الطفل بالشراكة مع جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) و مركز العمل التنموي (معا) و بالتعاون مع وزارة الإقتصاد الوطني و بدعم من حكومة كندا.