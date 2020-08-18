نقل الأسير المصاب بالسرطان محمد صلاح الدين للمشفى بعد تدهور حالته الصحية

رام الله- وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الاسير المريض بالسرطان محمد صلاح الدين من ما تسمى "بعيادة سجن الرملة" الى مستشفى (ايخلوف) اثر تدهور وضعه الصحي.

وبينت الهيئة، أن الأسير صلاح الدين (20 عاما) من بلدة حزما شرق مدينة القدس المحتلة، وهو معتقل منذ السابع من نيسان/ أبريل 2019، ومحكوم بالسّجن لمدة عامين، وتبقى من حكمه قرابة 7 أشهر.

يذكر أن قرابة 700 أسير في سجون الاحتلال، هم من الأسرى المرضى، منهم 280 أسيرا يعانون من أمراض صعبة ومزمنة، وبينهم أكثر من عشرة أسرى يعانون من أمراض سرطانية مختلفة.