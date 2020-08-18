محطة كهرباء غزة تتوقف عن العمل بالكامل

وطن: قال مدير دائرة العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، محمد ثابت اليوم الثلاثاء، إن محطة التوليد توقفت بشكل كامل .

وأضاف ثابت في تصريحات صحفية، أن هذا الأمر سيؤدي إلى جدول توزيع وصل للكهرباء، من 3 إلى 4 ساعات فقط.

وتوقفت محطة توليد الكهرباء في القطاع عن العمل، الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، وفق ما أعلنت سلطة الطاقة بغزة.

وأفادت سلطة الطاقة بغزة في بيان صحفي، يوم الأحد الماضي، أن توقف المحطة، جاء بسبب نفاد الوقود، نتيجة إيقاف توريد الوقود اللازم لتشغيل المحطة من طرف الاحتلال الإسرائيلي، منذ يوم الأربعاء الماضي من (معبر كرم أبو سالم).

وأوضحت أن ذلك التوقف، سيترتب عليه زيادة العجز في إمدادات الطاقة الكهربائية للمواطنين؛ لتصبح نسبة العجز أكثر من 75%.

وحذرت الشركة، من التداعيات غير المسبوقة لهذا الاجراء غير الانساني، والذي ستمس تداعياته، المواطنين في المقام الأول، وستعرض حياة الكثيرين لخطر الموت، وخاصة أولئك الذين يعانون من أوضاع صحية غير مستقرة، لافتة إلى أن هذا القرار سيلقي بظلاله الثقيلة وتداعياته الخطيرة على القطاعات الحيوية وخاصة القطاع الصحي والمستشفيات وقطاع الخدمات والتعليم والمياه والصرف الصحي والقطاع الصناعي والتجاري والزراعي وغيره من القطاعات الهامة والتي ستكون معرضه لخطر التوقف وانهيار خدماتها.