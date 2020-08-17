وحدة مكافحة كورونا: تسجيل 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس

وطن: قال علي الجبريني من "وحدة مكافحة كورونا القدس"، إنّ 150 مقدسياً جديداً أصيبوا بفايروس كورونا.

واوضح أنّ محطة الشيخ جراح، لإجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا، اسمها "Drive In" وبمقدور المواطنين القدوم بالسيارة فقط ومن دون الحاجة لتحويلة طبيب وهي مفتوحة امام جميع صناديق المرضى من الساعة 12:00 لغاية 19:00.

وأوضح، أن المحطة السابقة خاصة بالمشي، وتعمل من الساعة 10 ونصف إلى 3 مساءً، وتغطي صندوقي كلاليت وميوحيدت.

وتابع، هناك توجه لافتتاح محطة جديدة في جبل المكبر الثلاثاء وذلك لتشجيع المواطنين على اجراء الفحوصات قبل حلول فصلي الخريف والشتاء .

وأكد، على ضرورة مواصلة التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم والنظافة الشخصية.